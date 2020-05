Mondkapjes in de sport, zijn die nuttig?

Is het voor topsporters veiliger om met een mondkapje op te trainen? De vraag is zo gesteld maar het antwoord niet zomaar gegeven. Eigenlijk weten we niet genoeg over het gebruik van mondkapjes in de sport.

Jeroen Otter , bondscoach van de shorttrackers, kreeg deze vraag onlangs ook. Want shorttrackers houden zich niet aan de 1,5 meter regel. Zij zoeken juist elkaars slipstream op.

Al gewend aan mondkapjes in de sport

“Onze shorttrackers zijn al gewend aan mondkapjes. Zij dragen ze al sinds vorige winter tijdens de reizen naar Azië. Wij willen het risico op ziekte rond wedstrijden zoveel mogelijk beperken”, stelt Otter. “Door de mondkapjes besef je hoe vaak je eigenlijk aan je gezicht zit. Ik vroeg mij af of we mondkapjes ook in trainingen moesten gaan dragen.”

Kleine druppeltjes

Intensief sporten is te vergelijken met zingen. In beide gevallen stoot iemand onzichtbaar kleine druppeltjes krachtig uit de mond. Dat vergroot indoor de kans op verspreiding van een virus. Daarom is het kabinet ook zo huiverig om sportscholen te heropenen.

Otter wendde zich onlangs met zijn vraag tot het Kenniscentrum Sport & Bewegen (KSB). “Atleten op topsnelheid blazen op het ijs misschien wel tien keer harder lucht uit dan in rust. En die druppeltjes blijven langer in de lucht hangen.”

Onderzoeker Bert Blocken van de TU Eindhoven ziet het peloton in de Tour de France wel met mondbedekking fietsen. Hij berekende al dat wielrenners die 30 km/u rijden, renners tot wel 20 meter achter hen kunnen besmetten.

We weten het niet

“Wedstrijden met mondkapjes op zie ik niet snel plaatsvinden”, zegt Inge van Schouwenburg van het KSB. Zij dook n.a.v. de vraag van Otter in de literatuur en concludeerde “dat wij het niet weten.”

Het effect van mondkapjes in de sport is alleen onderzocht bij mensen in rust of tijdens matige inspanning. En veel van die onderzoeken hadden betrekking op de bescherming tegen het griepvirus.

“Dat virusdeeltje is vermoedelijk een stuk groter dan het coronavirus. En dat heeft gevolgen voor de doorlaatbaarheid van het mondkapje. Wij weten wel dat hoe sneller je ademt, hoe meer deeltjes er door het mondkapje heen gaan.”

Eerder schadelijk

In Duitsland hebben artsen er op gewezen dat mondkapjes bij intensief sporten juist schadelijk kunnen zijn. Het dragen ervan verhoogt namelijk het risico op hypercapnie. Verzuring door niet goed uitgeademde CO₂ kan leiden tot hoofdpijn, duizeligheid of verminderd bewustzijn. Otter hoopt dat universiteiten de risico’s van Covid-19 voor sporters gaan onderzoeken.

Follow @Allesportzaken