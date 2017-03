Minder zweten maar meer zoutverlies door een tatoeage

Een getatoeëerde huid zweet twee keer zo weinig als een onversierde huid. Maar of dit voor sporters met een tatoeage problemen geeft met het koel houden van het lichaam, dat valt nog te bezien.

De tatoeage heeft in de afgelopen tien jaar een opvallende opmars gemaakt. Niet alleen het aantal sporters dat hun huid heeft laten versieren groeit, maar ook de grootte van de tatoeages.

Minder koeling

De meeste sporters die een tatoeage laten zetten staan er niet bij stil dat zij daarmee mogelijk hun prestaties beperken. Want minder zweten vanwege een tatoeage, betekent dat het lichaam minder goed kan koelen. Vooral tijdens wedstrijden in de hitte kan dit in theorie voor problemen zorgen.

Of een getatoeëerde huid ook tijdens fysieke inspanning minder zweet dan een ‘gave’ huid is nog niet duidelijk. Tijdens onderzoek werden de zweetklieren namelijk gestimuleerd door een chemische stof op de huid aan te brengen, niet door een inspanning.

Meer zoutverlies

Desalniettemin gaat het hier om een sterk effect. Alle tien de proefpersonen zweetten aanzienlijk minder uit hun getatoeëerde huid dan uit hun onversierde huid. En bij 90% van de proefpersonen bevatte het zweet uit de tatoeage ruim anderhalf keer zoveel zout. Hierdoor kan eerder een zouttekort optreden met nadelige gevolgen voor de prestaties.

50 tot 3.000 prikken per minuut

Waarom een getatoeëerde huid minder zweet kunnen de onderzoekers niet verklaren. Misschien komt het doordat de inkt in dezelfde huidlaag wordt aangebracht als waarin de zweetklieren zich bevinden. Ook zouden de zweetklieren beschadigd kunnen raken door een tatoeage. Per minuut prikt de tatoeage naald namelijk 50 tot 3000 keer in de huid.

Memphis Depay

Sporters die bijvoorbeeld de Olympische ringen hebben laten zetten hoeven zich nu niet direct zorgen te maken. Bij hen zal de overige huid de verminderde transpiratie onder de tatoeage wel compenseren. Maar voor sporters zoals Memphis Depay ligt dat mogelijk anders. Met amper onversierde huid lijkt het aannemelijk dat dit uiteindelijk gevolgen heeft voor prestatie.

Follow @Allesportzaken