Met een nieuwe tattoo beter even niet sporten

Een nieuwe tattoo laten zetten kan soms best pijnlijk zijn. En de huid heeft na het tatoeëren bovendien wat tijd nodig om te herstellen. Wacht dus maar even een paar dagen voordat je weer gaat sporten.

Het is verstandig om het gebied rond een nieuwe tattoo schoon en gehydrateerd te houden. Het is dan beter om even niet te sporten totdat de huid weer volledig is geheeld.

10% van de bevolking

Recente cijfers zijn er eigenlijk niet, maar in 2012 had 24% van de Nederlanders tussen de 18 en 50 een tatoeage. In de groep 18 tot 29 jaar was dat toen zelfs 31%.

Lager opgeleiden blijken vaker een tatoeage te hebben dan hoger opgeleiden, 29 om 18%. En naar schatting 10% van de Nederlandse bevolking heeft er inmiddels één of meer.

Geen aanrader

“Het hangt er wel een beetje vanaf op welke plaats een tattoo is geplaatst. Maar het is niet echt een aanrader om direct intensief te gaan sporten nadat er een nieuwe tattoo is gezet.” Dat zegt dermatoloog Anne Laumann van de Northwestern University in Chicago.

“Je wilt immers vermijden dat er zweet met bacteriën op de beschadigde huid terecht komt. Want zelfs wanneer een tattoo netjes afgedekt is, kan een vochtige omgeving een broeierige haard voor bacteriën worden.”

Nieuwe tattoo niet natmaken

Maar er is nog een reden waarom het beter is om even te wachten met stevig te sporten. De eerste 24 tot 36 uur na het plaatsen van een nieuwe tattoo mag het gebied er omheen niet nat worden.

Dat betekent ook dat het niet mogelijk is om na het sporten te douchen. En niet douchen na het sporten of een training, dat is toch het allerlaatste dat je wilt.

Follow @Allesportzaken