Mentale problemen ontstaan vaak rond 19e levensjaar

Topsporters lijken rond 19 jaar extra kwetsbaar voor het ontwikkelen van mentale problemen. Door die ontwikkeling vroegtijdig te herkennen, kan een coach vaak erger voorkomen.

Dat topsporters vaker geestelijke problemen hebben dan gewone sporters was al bekend. Zij kampen dan vaak met eetproblemen, depressies, angstaanvallen of burn-out klachten.

Die problemen kunnen de prestaties verslechteren of er soms zelfs voor zorgen dat een sporter zijn of haar carrière beëindigt. De problemen treden vaak op tussen de 17 en 21 jaar, met een piek rond het 19e levensjaar. Dit toonde recent onderzoek door een groep Zweedse onderzoekers aan.

Dat er juist in deze levensfase problemen ontstaan was voor de Zweden geen verrassing. Vlak hiervoor ondergaan topsporters namelijk diverse veranderingen. Zo sluiten zij hun middelbare schooltijd af en maken de overgang van de junioren naar de senioren.

Onderzoekster Cecilia Åkesdotter en haar collega’s ontdekten dat bijna 50% van hen terugkerend mentale problemen heeft. Zij bracht dit in kaart via meerdere vragenlijsten die met 333 Zweedse topsporters werden doorgelopen.

Van deze groep had meer dan de helft op een zeker moment geestelijke problemen. Dat kon een mentale stoornis zijn of symptomen van een depressie. Veel topsporters zochten voor hun mentale problemen hulp. Maar dat deden zij vaak buiten de medische staf van hun bond om.

De onderzoekers ondervroegen voor hun onderzoek geen Nederlandse topsporters. Toch is het niet ondenkbaar dat er ook hier sporters zijn die zo rond hun 19de mentale problemen ondervinden. Zodra een coach deze problemen signaleert, kan hij of zij een sporter bijstaan in het zoeken van hulp.

Ook onderzoekers van de RUG en het UMCG onderzoeken vier jaar lang de veerkracht van sporters. Zij bekijken per sporter of zij bijvoorbeeld trainingen moeten aanpassen om zo te voorkomen dat een speler mentale problemen krijgt.

Follow @Allesportzaken