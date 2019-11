Mogen sportclubs spelers naakt douchen verplichten?

Ook bij onze zuiderburen speelt de discussie over naakt douchen na het sporten. De kwestie is onder de aandacht gekomen door een reglement van Koninklijke Berchem Sport (KBS).

Centrum voor Ethiek in de Sport “Een sportclub kan jonge spelers niet verplichten om naakt te douchen. Dat taakt tot hun persoonlijke integriteit”, zegt Simon De Vriendt van het

Voorlopig ingetrokken

KBS verplichtte spelers onder de 17 om vanwege hygiënische redenen, naakt te douchen. Maar vanwege de commotie heeft de club de richtlijn voorlopig ingetrokken. Ouders van jonge spelers van KBS trokken op 14 november naar het stadion. Ze wilden duidelijk maken dat zij het niet eens waren met de douche-regel.

Club respecteert de bezwaren

Het clubbestuur schreef de ouders: “Na consultatie van deskundigen blijkt het naakt douchen voor de islam een probleem te zijn. Dat heeft te maken met de overgang van de jeugd naar volwassenheid. De club wil dat bezwaar respecteren. Daarom heeft KBS besloten dat douchen zonder onderbroek voor spelers t/m 16 jaar na een wedstrijd verplicht is. Vanaf hun 17de jaar zijn de spelers daar vrij in.”

Identiteit

“Een kind moet zichzelf kunnen zijn”, stelt psycholoog prof. dr. Maarten Van Steenkiste van de Universiteit Gent. “Je moet hun ontwikkelingstempo respecteren. Indien dit religieus gevoed is, zegt dat iets over hun identiteit. Zodra je die geweld aan doet, betekent dan ook een soort inbreuk op hun identiteit.”

“Het maar de vraag of een voetbalclub over dergelijke zaken wel een uitspraak moet doen. Het is zo’n persoonlijk gegeven. Misschien moet je hierover maar beter geen regels formuleren. Het is net zoals jonge kinderen verplichten om een knuffel te geven aan een vreemde”, stelt Van Steenkiste.

Teambuilding

Veel sportclubs hechten voor de teambuilding waarde aan het samen douchen. Dus vinden sommige trainers het vervelend dat spelers hier niet aan willen meedoen”, zegt Simon De Vriendt van het ICES. “Maar jongeren verplichten om naakt te douchen is echt geen goed idee. Dan kom je aan hun fysieke integriteit terwijl zij daar zelf over moeten beslissen.”

“Steeds meer jongeren worstelen met naakt douchen. Dat heeft te maken met cultuur, religie en de angst voor foto’s. Want er is altijd wel een camera in de buurt. En een foto gaat al snel op sociale media rond.”

