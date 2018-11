Hersenstichting: verplicht helm voor jonge keepers

De Hersenstichting raadt de KNVB aan om jeugdkeepers verplicht een helm te laten dragen. “Wij zien bij jonge keepers een grote kans op hersenschade na een botsing.”

Doordat de hersenen in de groei zijn, zijn deze extra kwetsbaar voor klappen op het hoofd. Bovendien is de ontwikkeling van de nekspieren tot ongeveer zestien jaar nog niet voltooid.

Helm tegen klap of val

In eerste instantie is hoofdbescherming van belang voor de groep jonge(re) keepers omdat deze veel luchtduels aangaat. Hierdoor is het risico op een klap of een val voor jeugdige goalies groot.

Ingooiverbod

Naast het verplicht dragen van een helm, zouden sportbonden en -clubs nog meer kunnen doen. Uit onderzoeken blijkt namelijk dat koppen schadelijk kan zijn voor de hersenen van kinderen.

In de Verenigde Staten mag koppen daarom al niet meer op jeugdige leeftijd. In België is het ingooien tijdens jeugdwedstrijden zelfs al verboden. De Hersenstichting adviseert de KNVB om ook goed naar dit soort ontwikkelingen te kijken.

Gevolgen hersenletsel

Ieder jaar komen zo’n 76.000 mensen na een sportongeval op de Eerste Hulp terecht. Hersenletsel veroorzaakt bij velen geheugen- en concentratieproblemen, vermoeidheid en overgevoeligheid voor prikkels.

En deze problemen kunnen jaren duren. Ook loopt volgens de Gezondheidsraad zo’n 50% van de profvoetballers in zijn of haar carrière een hersenschudding op.

Over het algemeen raadt de Hersenstichting mensen aan zich te beschermen met een helm tijdens het sporten als er een groot risico op een val of een klap op het hoofd. Extra bescherming is vooral nuttig bij sporten zoals skaten, wielrennen, skiën, snowboarden en voetbal.

