Bitje happen in coronatijd kan ook gewoon thuis

Het nieuwe sportseizoen staat voor de deur. Normaal gaan veel sporters zo rond nu bitje happen tijdens ‘hapdagen’ op de club. Alleen is het coronatijdperk helaas nog verre van voorbij.

Wat doe je als je thuis zit met een loopneus? Of je je niet comfortabel voelt bij grote drukte op de club? Of wanneer je de hapdag om welke reden dan ook niet gaat halen?

Bitje happen

Ook in zulke situaties biedt Bitje happen een speciaal thuis-hap-pakket. Met behulp van een video met een simpele instructie kunnen sporters zelf thuis happen. Snel, comfortabel, corona-proof en precies wanneer het zo uitkomt.

Zo werkt het

Bitjehappen.nl maakt gebruik van een speciale smaak- en geurloze klei. Het happen is daardoor voor sporters een stuk prettiger. Een ervaren tandtechnicus in Utrecht werkt elk bitje vervolgens in een werkplaats met de hand af.

Rustig thuis happen en het passende bitje even later door de brievenbus, dat is wel zo makkelijk. Binnen twee weken ligt het bitje thuis op maat op de mat, klaar voor gebruik in het nieuwe seizoen.

Kokhalzen en wachten

Het kostte oprichter Desmond Ronnenbergh altijd veel moeite om een maatbitje te kopen. “Ik miste meestal net de hapdag op de club. En de keren dat ik het redde zat ik minutenlang kokhalzend met een afdruklepel in mijn mond. En daarna duurde het nog eens weken voordat het bitje eindelijk klaar was.”

Dat moet anders

Dat moest anders kunnen, dacht Ronnebergh in 2016. Tijdens zijn studie pakte hij de koe bij de horens en startte Bitje happen. Hij ontwikkelde een thuis-hap-pakket waarmee sporters zelf een afdruk kunnen maken.

Bitje happen levert een thuis-hap-pakket maar organiseert ook hapdagen op clubs door het hele land. En sporters die dat liever hebben, zijn elke woensdagmiddag welkom tijdens de inloopmiddagen in de winkel in Utrecht.

