Legionellabacterie in Gelderse sporthallen gevonden

Bij een controle is de legionellabacterie in Gelderse sporthallen aangetroffen. Bij negen van de twaalf hallen is een besmetting geconstateerd. De hallen zijn door de lockdown al een tijdje dicht.

De besmetting kwam aan het licht na een controle door installatiebedrijf Linthorst . Het bedrijf controleert accommodaties door het hele land op legionella.

Extreme overschrijding

Directeur Arjan Eiland van Linthorst ging het in enkele gevallen om extreme overschrijding van de normen. Hij wil niet zeggen waar de besmettingen zich precies voordoen. Linthorst deed onderzoek voordat de hallen weer open zouden gaan. Meerdere instanties waarschuwden al voor een uitbraak van de bacterie en de incidenten baren Eiland wel zorgen.

Spoel waterleidingen goed door

Premier Rutte deed zijn oproep ook al in de weken voordat scholen weer open zouden gaan. “Geef legionella geen kans en spoel de waterleidingen goed door”, zo stelde hij. “Maar dan zie je dat legionella toch weer opduikt”, zegt Eiland.

Bij de landelijk Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is niets bekend over andere besmettingen met legionella. De ILT houdt in juni en juli wel extra toezicht bij logiesverblijven, campings en baden”, aldus een woordvoerder.

Besmette waterdruppels

De legionellabacterie gedijt goed in stilstaand water van 25 tot 45 graden. Besmetting kan optreden via het inademen van besmette waterdruppels, bijvoorbeeld tijdens het douchen. De bacterie kan longontsteking veroorzaken die tot ernstige gezondheidsschade kan leiden maar ook dodelijk kan zijn. Legionella maakt in ons land jaarlijks 20 tot 30 dodelijke slachtoffers.

Meer besmettingen niet uitgesloten

De meest beruchte uitbraak was in 1999 bij de Westfriese Flora in Bovenkarspel. Daar werden 200 mensen ernstig ziek waarvan er 32 overleden. Na onderzoek bleek besmet, verneveld water uit een bubbelbad de oorzaak te zijn geweest.

Volgens Eiland zal het met de legionellabacterie in de Gelderse sporthallen niet zover komen. “Vanwege de corona zijn grote evenementen niet toegestaan. Maar ik sluit zeker niet uit dat wij de komende tijd op meer legionella besmettingen gaan stuiten.”

