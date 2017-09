Legionella variant ontdekt in Leidsche sporthal

In de waterleidingen van de Leidsche 3 October sporthal is een variant van de legionella bacterie ontdekt. Er is direct een doucheverbod ingesteld. Ook andere sporthallen en -accommodaties zijn gecontroleerd.

Het Leidsch Dagblad maakt melding van de ontdekking van de bacterie in de waterleidingen. Het automatische spoelsysteem van de hal lijkt niet goed te hebben gefunctioneerd.

Legionella

Sporters kunnen via de legionella bacterie een infectie oplopen van de luchtwegen. De meeste sporters worden na een besmetting echter niet ziek. Maar bij sommigen treden na zo’n vijf à zes dagen na de besmetting wel ziekteverschijnselen op.

Lang herstel

De ziekte begint meestal met koorts, koude rillingen, hoofd- en spierpijn, gevolgd door een droge hoest. Daarna kan zich een longontsteking ontwikkelen. Nadat iemand de ziekte heeft opgelopen, kan het lang duren voordat hij of zij zich weer helemaal goed voelt.

Leidingen doorgespoeld

Het gaat volgens de gemeente Leiden om een ongevaarlijke ‘non-pneumophila legionella‘. Deze variant komt het meeste voor en veroorzaakt 2% tot 11% van de ziektegevallen.

De bacterie werd aangetroffen bij een periodieke controle. Leiden is na de signalering direct aan de slag gegaan. De gemeente heeft om meer problemen tegen te gaan, de leidingen in de hal direct goed doorgespoeld.

Alle hallen gecontroleerd

De gemeente gaat ook alle andere sporthallen en -accommodaties in Leiden controleren. Uit voorzorg zullen ook alle leidingen in deze sportlocaties worden doorgespoeld.

Nu de eerste ingrepen zijn voltooid, zal in de 3 October hal nog een vervolgcontrole plaatsvinden. De oude sporthal in Leiden staat overigens al op de nominatie om over enkele jaren te worden gesloopt.

