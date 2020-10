Someren kampt met legionella in zeven accommodaties

Douchen na het sporten of zwemmen kan even niet op zeven sportaccommodaties in de gemeente Someren. Bij controle is de legionellabacterie aangetroffen. Een gemeentewoordvoerster denkt niet dat dit iets te maken heeft met verminderd gebruik van douches.

De meeste accommodaties hebben automatische spoelsystemen. En de beheerders spoelen wekelijks ook alle andere installaties door. Wat de oorzaak is, wist de woordvoerster nog niet.

Jaarlijkse controle in Someren via watermonsters

De gemeente houdt alle opties nog open en kijkt o.a. naar de leidingen van de waterleidingmaatschappij. Jaarlijks laat de gemeente ook op alle accommodaties met douches, watermonsters nemen. De resultaten van de meest recente meting zijn op 9 oktober bekend gemaakt.

Op zeven plekken bleek de norm te zijn overschreden. “Someren heeft de clubs van de uitkomsten op de hoogte gebracht en heeft gevraagd om de douches niet te gebruiken.”

Besmetting kent vele oorzaken

Een besmetting met legionella kan vele oorzaken hebben. De leidingen in Someren liggen er over het algemeen goed bij. “Hoe de besmetting kon ontstaan is dus niet zo te beantwoorden”, zo meldt de woordvoerster. “Legionellabacteriën zitten altijd al in kleine hoeveelheden in ons drinkwater. Onder invloed van diverse omstandigheden kunnen deze bacteriën gaan groeien.”

Invloed van de corona-crisis

“De bacterie gedijt bij stilstaand water en een hoge temperatuur. Daarom troffen gemeenten in juli hoge concentraties legionella aan”, zegt Ron van Zantvoort. Hij is directeur van het bedrijf Aqua Assistance dat legionella bestrijdt. Heeft het dan iets te maken met de corona-crisis? “Sportclubs gebruiken wel minder water dan in normale tijden en dat is niet gunstig”, stelde de woordvoerster.

Van Zantvoort beaamt dat. “Het is belangrijk om douches vaak te gebruiken. Dat merkten we ook tijdens de eerste lockdown. De clubs lagen stil en dus ook de douches.” Someren stelt nu een plan van aanpak op om de legionellawaardes naar beneden te brengen.

