Kinderen met ASS zitten ook op een sportclub

Voor kinderen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis) en kinderen die structuur nodig hebben, is er Sportmix. De pilot van tien lessen van buurtsportcoach Giel-Jan Wittenberg bleek een succes.

Kinderen met een ASS vinden niet zo makkelijk aansluiting bij een gewone sportclub. Bij sportmix voelen zij zich veilig en vinden zij sport wel leuk.

Geen gewone sportles

Tijdens de les blijkt al snel dat het hier niet om een gewone sportles gaat. Het begint al in de kleedkamer want daar krijgen de kinderen een eigen naamkaartje. “We beginnen elke les op de bank,” vertelt Wittenberg. “Dan vertellen de kids eerst hoe zij zich voelen en of zij blij zijn of verdrietig, boos of moe.”

“Dit doen wij ook weer aan het eind van de les om het verschil te zien tussen voor en na. De regels benoemen wij in het begin steeds opnieuw en iedereen kent ze nu. En als het even niet gaat is er een matje waar een kind even tot rust kan komen.”

Geen wedstrijd voor kinderen met ASS

Aan de laatste les van de pilot doen vier kinderen mee en Wittenberg begeleidt hen. “Het is voor deze kinderen belangrijk dat zij plezier krijgen in het sporten. Dat versterkt hun zelfvertrouwen.

De kinderen klimmen en schieten met een bal op een doel. Zij bouwen daarna met grote bouwstenen om tot rust te komen. De kinderen genieten echt en leren om samen te werken maar een competitie is er niet.

Ook op een sportclub

Uit reacties van ouders blijkt dat sport goed is voor de kinderen. ‘Mijn kind voelt zich hier veilig’ en ‘Hij vindt sporten nu wel leuk’. “Het sporten in kleine groepjes biedt veiligheid en hier durven zij wel te vertellen wat ze niet begrijpen. Wij geven hier ook complimenten en geen straf.”

De kinderen vertellen dat zij nu ook op een sportclub zitten. Dat is bij veel gewone clubs vaak toch minder makkelijk”, vertelt Wittenberg. De stichting Wijksport in Wijk bij Duurstede biedt plaats aan niet meer dan acht kinderen tussen de 7 en 12 jaar.

