Kans op legionella door gedwongen sluiting sportclubs

Bestuurders van sportclubs hebben op het ogenblik al genoeg zorgen aan hun hoofd. En daar komt nu een punt van aandacht bij. En dat is de kans op legionella in de natte ruimtes van de club.

Alle clubs en dus ook de kleedkamers zijn dicht. En dus gebruiken de clubs hun douches langdurig niet en kan legionella zich in de leidingen nestelen.

Kans op legionella in kraanwater

Als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus zijn alle sportaccommodaties gesloten. Hierdoor kan de legionellabacterie, die de veteranenziekte kan veroorzaken, voor problemen gaan zorgen.

De bacterie komt altijd al in de grond en in ons water voor. Maar zolang het leidingwater maar blijft stromen is er niets aan de hand. Zodra het water echter warmer wordt, neemt de kans op legionella toe.

Omdat kraanwater niet vers blijft als het langere tijd stilstaat, loopt de kwaliteit achteruit. Bij een sluiting, zoals in deze coronacrisis, moeten clubs periodiek beheer goed blijven uitvoeren. Het is goed om dat te doen alsof er sprake is van de normale situatie.

Volg een draaiboek bij de opstart

Zodra de coronacrisis voorbij is, nemen de clubs hun installaties weer in gebruik. Maar de beheerders moeten voor de start wel eerst het draaiboek doorlopen. Zij moeten monsters laten nemen voordat de club de drinkwaterinstallatie weer in gebruik neemt. Zij moeten verder het beheer conform het beheersplan uitvoeren.

Verklein de kans op legionella

De drinkwaterbedrijven adviseren om tappunten die niet vaak worden gebruikt, door te spoelen. Ga in het uiterste geval tijdelijk over van een spoelfrequentie van één, naar twee keer per week. De eigenaar van de binneninstallatie is verantwoordelijk voor het beheersen van risico’s rond legionella.

Er kunnen redenen zijn waardoor clubs hun controle niet kunnen uitvoeren. In zo’n geval kan het bestuur contact opnemen met het meld- en informatiecentrum van de ILT.

