JOGG organiseert de ‘Week voor de gezonde jeugd’

Jongeren groeien vaak op in een omgeving waarin ongezonde keuzes het meest voor de hand liggend zijn. Dat is dé reden waarom JOGG jongeren wil bewegen om vanaf de Week voor de gezonde jeugd, gezonder te gaan leven.

JOGG wil de campagnes rondom een gezonde jeugd versterken. Daarom wordt tussen 5 en 10 maart, voor de gemeenteraadsverkiezingen, de Week voor de Gezonde Jeugd georganiseerd.

Lokaal beleid

Om jongeren in beweging en aan gezonde(re) voeding te krijgen, is gericht lokaal beleid van groot belang. Daarin is natuurlijk een belangrijke rol weggelegd voor de gemeenten, scholen, buurtsportcoaches en zeker ook voor de sportclubs.

Vijf thema’s

Vanaf 6 maart as. staat bij JOGG elke dag een ander thema rond een gezonde leefstijl voor de jeugd centraal. De vijf thema’s zijn de schoolomgeving, de buurt, de media, thuis en sport & vrije tijd.

En zeker het laatste thema biedt clubs mogelijkheden om heel gericht activiteiten te organiseren. Sportverenigingen die hier op inhaken, kunnen zo ook in één keer een groot aantal potentiële leden naar hun complex lokken.

Team:Fit helpt sportkantines

En de laatste campagnedag is bij uitstek geschikt om Team:Fit centraal te stellen. Dit initiatief van JOGG, helpt vooral sportkantines om de bezoekers een gezond(er) aanbod voor te schotelen.

Informeer bij uw JOGG-gemeente

JOGG hoopt tijdens de Week voor de gezonde jeugd, zo veel mogelijk media-aandacht te genereren. In alle JOGG-regio’s worden tijdens deze week dus dagelijks JOGG-activiteiten georganiseerd.

Sportclubs die in een JOGG-gemeente zijn gevestigd, kunnen bij de gemeente informeren naar de mogelijkheden om aan te haken.

Gemeente aansporen

Maar ook als een gemeente geen JOGG-predicaat heeft, zijn er natuurlijk mogelijkheden. En al helemaal, als een club iets wil organiseren in het teken van gezondheid bij de jeugd. Clubs kunnen hun gemeente bovendien aansporen om actief of misschien wel een JOGG-gemeente te worden.

Follow @Allesportzaken