Griep kun je er niet uitzweten door te gaan sporten

Een groot aantal medelanders moet tijdelijk het bed houden. Want de griep die op het ogenblik in Nederland heerst, is knap hardnekkig. Maar kun je daar iets aan doen door te gaan sporten?

Na een griepaanval heeft het lichaam 1 à 2 weken nodig om weer op het oude niveau te komen. Neem dus de tijd om te herstellen en overbelast jezelf niet.

Ziekmeldingen

Bij griep wordt vaak bekeken hoeveel last werkgevers hiervan hebben. Maar hoe zit dat bij sportclubs? Heeft u vanwege de griep veel ziekmeldingen op de club? Of komen de meesten toch opdagen?

En doen zij dat terwijl zij zich toch niet echt lekker voelen en is dat eigenlijk wel verstandig? Een zogeheten ‘nek-check‘ geeft daarover meer duidelijkheid. Maar wat is dat precies, een nek-check?

Doe de nek-check

Bij alle klachten boven de nek, zoals een verstopte neus bij een gewone verkoudheid, kan er normaal gesport worden. Al verdiend het soms aanbeveling de duur en intensiteit van de training een beetje aan te passen aan de gesteldheid.

Belangrijk is dat bij àlle klachten onder de nek zoals bij luchtwegaandoeningen, kortademigheid, spierpijn en koorts, het beter is om niet te sporten.

Je kunt griep er niet uit zweten

Bij verhoging of koorts boven de 38° celsius is sporten onverstandig en zelfs niet ongevaarlijk. Het aloude verhaal dat je een griepaanval ‘eruit kunt zweten’ is een fabeltje. Wanneer je weer koorts- en klachtenvrij bent, heeft je lichaam tijd nodig om conditie op te bouwen. En dat duurt 1 à 2 weken dus neem die tijd en overbelast jezelf niet.

Benadeling van het team

Naast het feit dat er door griep meer clubleden kunnen worden besmet, duurt het herstel van een team ook langer. Een team wordt minder benadeeld door één keer afwezig zijn vanwege de griep. De G van Griep staat dus niet voor de G van Groep.

