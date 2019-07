Rubber infill nu toch schadelijk voor sportende kinderen?

Het RIVM concludeerde twee jaar geleden dat het voor kinderen veilig is om op kunstgrasvelden met rubber infill te spelen. Maar dit wordt nu door vier hoogleraren in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde weersproken.

In de rapportage van het RIVM en ECHA zitten omissies waardoor het risico voor kinderen onderschat kan zijn. Het is dus te vroeg om te stellen dat spelen op dit kunstgras veilig is.

Rubber infill op kunstgrasvelden

Twee jaar geleden ontstond er bezorgdheid over de veiligheid van rubber infill op de kunstgrasvelden. Deze is gemaakt van oude autobanden en kan kankerverwekkende stoffen bevatten.

De hoogleraren stellen dat het onderzoek naar de veiligheid van rubber infill onnauwkeurig en met omissies was. Zij vinden dat het RIVM in hun oordeel informatie niet heeft meegenomen.

De beslissing of sporten op deze velden acceptabel is, ligt nu in eerste instantie bij de ouders. De overheid zou ouders moeten adviseren om hun kinderen hand- en mondcontact met de korrels te vermijden. Dit zou ook volgens het advies van het ECHA zijn.

Risico van rubber infill

In de korrels zouden wel degelijk stoffen zitten die kankerverwekkend zijn. Deze zouden ook het immuunsysteem en de ontwikkeling van de jeugd kunnen beïnvloeden. Kinderen die veel op de kunstgrasvelden spelen zoals voetballers, lopen mogelijk dus een groter risico op gezondheidsproblemen.

Het RIVM stelt dat het instituut het risico op een andere manier heeft berekend. Hierdoor is het tot de conclusie gekomen dat er vrijwel geen verhoogde kans op gezondheidsproblemen is.

Douchen en kleding wassen

Het is volgens de hoogleraren niet nodig dat de kinderen de kunstgrasvelden nu helemaal mijden. Maar zij moeten er wel voor zorgen dat zij geen korrels in hun mond krijgen of met hun handen aanraken. Zij zouden na het sporten op een kunstgrasveld moeten douchen en hun kleding moeten laten wassen.

