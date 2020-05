Integrale aanpak voor sport van wieg tot graf

Zeven bekende sporters roepen de regering via een advertentie op om werk te maken van een vitale samenleving. Daarin moet een integrale aanpak via sport en bewegen een cruciale rol gaan spelen.

Elf sportbonden, zeven bekende sporters en NOC*NSF doen een beroep op de regering. Zij pleiten voor een permanente en integrale aanpak van sport en bewegen.

Voordelen integrale aanpak

“Het is al lange tijd bekend dat sport vele voordelen biedt”, zegt mede initiatiefnemer Joop Alberda. De oproep is een initiatief van o.a. Bas van de Goor, Epke Zonderland, Louis van Gaal en neuropsycholoog prof. dr. Erik Scherder.

“Wij willen sport en bewegen in ons land veel meer betekenis geven. De coronacrisis werkt als een alarmbel. Minder vitale en minder weerbare mensen blijken het meest kwetsbaar. Dus dit is het moment om een gedragsverandering in te zetten. Met de nadruk op voorkomen in plaats van genezen”, zo stelt Alberda.

Sport integreren in het dagelijkse leven

Naast de oproep sturen de zeven ook een brief naar een aantal ministeries. Zij stellen dat sport en bewegen een essentiële, preventieve rol speelt voor een vitaal land. “Maar de plaats van sport in het systeem van zorg en welzijn is verre van perfect.”

“Wij moeten mensen van jongs af helpen om gezond te blijven. Wij moeten zorgen voor een integrale aanpak van sport en bewegen in het dagelijkse leven. Op school, op het werk en thuis. Maar ook op de club of in de sportschool of in de zorginstelling.”

Goed te organiseren

Daarin is volgens de initiatiefnemers een grote rol weggelegd voor onze sportinfrastructuur. Die kent meer dan 24.000 clubs, bonden, commerciële sportaanbieders en vele duizenden professionals en vrijwilligers.

“Maar zo’n integrale aanpak is zeker geen opdracht voor de sport alleen”, zegt Alberda. “De overheid en de clubs samen moeten sport en bewegen doorlopend stimuleren. Dat is goed te organiseren. Maar het vraagt om een samenwerking tussen de sport, de zorg, het onderwijs, de voedingsindustrie en de overheid.”

