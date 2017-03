Fysieke inspanning remt de terugkeer van borstkanker

Ongeveer 25% van de vrouwen die borstkanker krijgt, overlijdt aan de verspreiding van de ziekte door het lichaam. Voor vrouwen die van borstkanker zijn hersteld, is het vooral belangrijk om fysiek actief te blijven. Dit vermindert namelijk de kans op terugkeer van de ziekte.

Sunnybrook Health Sciences Centre Ellen Warner en Julie Hamer van het, onderzochten welke verandering in leefstijl het meest gunstig is om de kans op terugkeer van borstkanker te reduceren.

Diet, oefening en lichaamsgewicht

Warner en Hamer analyseerden 67 studies op factoren zoals diet, beweging en lichaamsgewicht. Zij onderzochten de effecten hiervan op de gezondheid van vrouwen die succesvol behandeld waren voor borstkanker. Zij concluderen dat met name fysieke inspanning de kans op overlijden door terugkeer van de ziekte tot 40% kan reduceren.

Fysieke inspanning en beweging

“Fysieke inspanning en beweging bleken het belangrijkste om de kans op overlijden door borstkanker te verminderen”, stelt Warner. “Ideaal is om daarvoor zo’n 2,5 uur matige beweging per week uit te trekken. Waarom fysieke oefening zo’n voordeel oplevert is lastig te achterhalen.

Het kan zijn dat het ontstekingsmechanisme wordt onderdrukt, dat anders cellen zou beschadigen zodat de ziekte zich opnieuw kan openbaren. Warner stelt dat gewichtsbeperking de tweede belangrijke factor is om terugkeer tegen te gaan. Diëten leken niet van invloed op het risico van terugkeer van borstkanker.

Pijn of vermoeidheid

“Een probleem in deze studie is dat de vrouwen zelf bepaalden hoeveel inspanning zij nodig vonden. Daarnaast kunnen vrouwen met onontdekte kanker te moe zijn geweest of te veel pijn hebben gehad voor een fysieke inspanning.

“Daardoor kan het beeld vertekenen van het aantal overlijdensgevallen en de voordelen van beweging en fysieke inspanning”, zegt Anne McTiernan van het Fred Hutchinson Cancer Research Center in Seattle. “Nader onderzoek over een langere periode, met vrouwen uit de doelgroep en uit een controlegroep, zou zeer welkom zijn.”

