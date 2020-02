Hygiëne op de sportvereniging tegen het corona-virus

Hoe kun je je enigszins beschermen tegen een besmetting met het corona-virus? Het allerbelangrijkste is natuurlijk om niet in contact te komen met mensen die geïnfecteerd zijn met het corona-virus.

Niet in contact te komen met mensen die geïnfecteerd zijn, is makkelijker gezegd dan gedaan. Beperk reizen naar gebieden waar zich infecties voordoen en waar verspreiding plaatsvindt.

81.000 corona-virus besmettingen

Wereldwijd zijn vandaag, volgens de Johns Hopkins Universiteit, ruim 81.000 mensen besmet met het Corona-virus. Bijna 2.800 mensen zijn eraan overleden en ruim 30.000 mensen die besmet waren, zijn weer op de been.

En het virus verspreid zich vanuit Azië langzaam maar zeker ook naar Europa. Inmiddels zijn in ons werelddeel mensen besmet in Italië, Duitsland, Frankrijk, het VK, Spanje, België, Finland, Kroatië, Oostenrijk en Zweden.

Ondanks dat noemde het ECDC op 25 februari het risico op een besmetting in Europa nog steeds klein tot matig. Maar het centrum bekijkt de ernst van de situatie natuurlijk van dag tot dag.

Hygiëne, hoesten en niesen

Om besmetting met het corona-virus tegen te gaan, is het goed om extra op de hygiëne te letten. En net zoals bij een ‘gewone’ griep is het belangrijk om vaak de handen te wassen. Doe dat zodra u op de sportclub komt, voordat u voedsel aanraakt of u voedsel gaat bereiden.

Als u moet hoesten of niesen, doet u dat dan in de onderarm en niet in uw handen. Gebruik als die nodig zijn, papieren zakdoekje en gooi die na het snuiten direct weg.

Hygiëne op de club

Op sportclubs lopen veel mensen rond. Reinig daarom ook regelmatig de plekken die leden en bezoekers vaak aanraken. Denk dan aan handgrepen, deurknoppen, lichtknopjes, de bar en betaalapparatuur.

Maar ook aan telefoons, toetsenborden en de computermuis. Eigenlijk alle voorwerpen die meerdere mensen op de club gebruiken. Het is goed om de adviezen van het RIVM op te volgen.

