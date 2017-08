Huidkanker vaak gevolg van onverstandig zongedrag

Wij zijn één van de koplopers waar het gaat om het aantal mensen met huidkanker. Dat blijkt uit het RIVM-rapport ‘Uv-straling en gezondheid‘. En het is een hardnekkig misverstand dat je tijdens het buiten sporten niet kunt verbranden.

Het is verstandig om je tijdig en voldoende in te smeren met zonnebrandcrème voor je in de zon gaat sporten. Daarmee kun je huidschade en zelfs huidkanker voorkomen.

Aantal gevallen verviervoudigd

Jaarlijks krijgen meer dan 51.000 Nederlanders te horen dat ze huidkanker hebben. Sinds 1990 is het aantal gevallen verviervoudigd en jaarlijks gaan er ruim 900 mensen aan dood. De gevaarlijkste vorm van huidkanker komt hier relatief vaak voor.

Onverstandig zongedrag

Huidkanker ontstaat voornamelijk door blootstelling van de huid aan UV-straling als gevolg van onverstandig zongedrag. De vergrijzing en de aantasting van de ozonlaag verklaren de toename van huidkanker maar ten dele.

Minder kleding, langere zonvakanties

Er wordt steeds vaker minder bedekkende kleding gedragen en wij nemen langere zonvakanties. Maar ook klimaatverandering en het gebruik van kunstmatige UV-bruiningsbronnen dragen bij aan het ontstaan van huidkanker. Deze kan het beste worden voorkomen door de huid niet te laten verbranden.

Bescherming tijdens het sporten

Bescherm de huiddelen die tijdens het sporten worden blootgesteld extra goed. Houd rekening met de zonkracht en houd goed de duur van het verblijf in de zon in de gaten. Bij een hoogstaande zon is tussen 11:00 en 16:00 uur meer bescherming nodig dan ’s morgens vroeg en in de namiddag. UV-straling draagt ook bij aan versnelde huidveroudering.

Vitamine D

Blootstelling aan de zon helemaal vermijden is ook weer niet goed want de zon is de voornaamste bron van vitamine D. En deze helpt ons weer aan gezonde botten en spieren en lijkt de kans op darmkanker te verkleinen.

Voorkom verbranding tijdens het sporten

Het devies is om verbranding, ook tijdens het sporten, te voorkomen. Het is een signaal van de huid dat de UV-straling teveel is geweest. Mocht je toch de hele dag buiten sporten, neem dan regelmatig een pauze. Lunch als het even kan ergens binnen of in de schaduw zodat de huid rust krijgt.

Follow @Allesportzaken