Gaan wij openbare zonnebanken ook verbieden?

Sinds 2008 mogen jongeren tot 18 jaar in ons land niet onder zonnebanken gaan. De NVWA heeft met zonnestudio’s afgesproken dat zij jongeren altijd naar hun leeftijd vragen. Maar onze zuiderburen gaan een stap verder.



HGR De Hoge Gezondheidsraad () in België adviseert om zonnebanken en alle publieke bronnen van kunstmatige UV-straling te verbieden.

UV-stralingslimiet

Zonnestudio’s overschrijden hier nogal eens de UV-stralingslimiet. Van de 154 studio’s die de NVWA in 2016 controleerde, bleken er 22 het niet zo nauw te nemen met deze limiet. Deze bedrijven gebruikten te sterke UV-lampen.

Gezondheidseffecten

De HGR heeft haar 15 jaar oude advies over zonnebanken geactualiseerd. Hiervoor is een werkgroep van o.a. dermatologen, psychologen en oogspecialisten samen gesteld. Deze werkgroep beoordeelde de effecten van UV-straling van deze banken, met name voor cosmetische doeleinden.

Verbod voor publiek

De HGR adviseert om alle publieke bronnen van kunstmatige UV-straling te verbieden want:

− er bestaat voor het triggeren van huidkanker geen drempelwaarde voor UV-straling. Een veilige grens voor blootstelling is dus niet vast te stellen;

− de risico’s van blootstelling aan UV-straling zijn groter dan de voordelen zoals de aanmaak van vitamine D;

− een kleine blootstelling aan natuurlijke UV-straling is al voldoende om genoeg vitamine D aan te maken;

− het gebruik van zonnebanken is geen goede oplossing om een vitamine D tekort aan te vullen;

− zonnebanken zijn overal te vinden wat ertoe aan kan zetten om deze herhaaldelijk te gebruiken.

Voorlichting

De HGR beveelt aan om, zodra zonnebanken zijn verboden, de bevolking objectief en transparant voor te gaan lichten. Niet alleen over de risico’s van UV-straling maar ook over de redenen achter het verbod op zonnebanken.

Objectief informeren

Deze voorlichting moet een verschuiving naar een meer blootstelling aan natuurlijke UV-straling, voorkomen. Maar het is ook belangrijk om objectief de positieve effecten van incidentele blootstelling aan zonlicht te belichten. Onder andere m.b.t. de aanmaak van vitamine D.

