Herstel ook een kwestie van gedachten en emoties

Zowel in de topsport als in het bedrijfsleven worden steeds hoge eisen gesteld. Maar tegelijkertijd is er sprake van een toename van burn-out klachten, blessures en overtraining wanneer alleen wordt gefocust op prestaties.

Bij herstel van een sporter wordt vaak gekeken naar de fysiologisch kant. Maar tijdens het revalideren spelen ook emoties een rol en daar wordt nog nauwelijks aandacht aan besteed.

KNVB campus

Het congres ‘Optimaal herstel in sport, gezondheidszorg en bedrijfsleven’ op de KNVB campus in Zeist, staat op 6 april as. vooral in het teken van de psychologische kant van herstel. Deskundigen uit de praktijk zullen vanuit hun expertise antwoord geven op vragen op dit gebied.

Humberto Tan

Onder leiding van Humberto Tan worden de meest recente ontwikkelingen besproken en kunnen ontwikkelingen ook zelf worden ervaren. Na een plenair deel kan door de deelnemers een keuze worden gemaakt tussen sport, gezondheidszorg en bedrijfsleven.

Herstel in sport

Met welke technologieën is de spanning van een sporter te meten? Welke oefeningen verlagen deze spanning? Wat doet bijvoorbeeld -110 graden celsius met het lichaam en hoe wordt fysiologisch en psychisch herstel nu zo goed mogelijk bevordert?

Herstel in gezondheidszorg

Wat is het effect van visualisatie op de revalidatie en wat zijn de ervaringen hiermee? Wat zijn de meeste recente resultaten van visualisatie in combinatie met ontwikkelingen van complementaire zorg in de gezondheidszorg? Ervaar ook zelf de kracht van visualisatie.

Herstel in bedrijfsleven

In deze sessie wordt stil gestaan bij stress, vitaliteit en het verbeteren van een prestatie. Maar er wordt ook belicht wat slaaptekort met iemand doet. En er wordt gekeken naar de parallellen en de verschillen tussen (top)sport en de werkvloer.

Doelgroep

Op het congres is plaats voor maximaal 200 bezoekers. Het is mede bedoeld voor sporters, trainers, coaches, fysiotherapeuten en (sport)artsen. Belangstellenden kunnen zich tot 2 maart inschrijven. De snelle boekers betalen 125 euro, de late 155 euro, exclusief het diner na afloop.

Follow @Allesportzaken