Herstel na voetbalwedstrijd duurt langer dan gedacht

De sprintsnelheid van een voetballer herstelt zich binnen 24 uur, de spronghoogte pas na minimaal één etmaal. En pas na zeker 48 uur is de spierkracht na een wedstrijd weer optimaal. Het mentale herstel kan echter wel drie dagen in beslag nemen.

Niet alleen spieren raken vermoeid na een zware inspanning, ook de aansturing door de zenuwen raakt hierdoor verstoord. En sporters raken ook mentaal vermoeid na een wedstrijd.

Inzicht in herstel

Deze vermoeidheid kan zijn weerslag hebben op de motivatie om te trainen. Inzicht in de duur van fysiek zowel als mentaal herstel, geeft trainers dus houvast. Zij kunnen hierdoor beter inschatten welke belasting zij spelers in de trainingen kunnen opleggen, zo bericht Topsport Topics.

Herstel duurt even

Na getrainde voetballers aan allerlei tests te hebben onderworpen, bleek dat volledig herstel na een wedstrijd wel even duurt. Alle gemeten variabelen bleken direct na de wedstrijd verslechterd in vergelijking met voor de wedstrijd. Maar hoe lang er nodig was om te herstellen verschilde.

Mentale vermoeidheid

Naast alle fysieke tests werd ook de mentale gesteldheid van de voetballers via een vragenlijst in kaart werd gebracht. Uit de antwoorden bleek dat spelers zich 48 uur na de wedstrijd nog steeds vermoeid voelden. Zij ervoeren nog pijn en waren minder gemotiveerd waren om te trainen.

Na drie dagen was de pijn verdwenen maar was er nog steeds sprake van een vermoeid gevoel en verminderde motivatie. De vragen waren echter erg algemeen. Er kon dus niet worden achterhaald waar de voetballers pijn ervoeren of waarom zij nog vermoeid waren.

Intensiteit en belasting

Het volledige fysieke herstel duurt dus minimaal 48 uur en het mentale herstel zeker 72 uur. Maar dit betekent niet dat een voetballer meerdere dagen niet kan trainen. Een trainer zal alleen wel rekening moeten houden met de intensiteit en de soort trainingsbelasting die hij de sporters oplegt.

