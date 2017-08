Zenuwcellen zwellen bij hoofdletsel razendsnel op

Een harde klap tegen het hoofd kan een hersenschudding veroorzaken. Het is sinds kort veel duidelijker hoe zo’n dreun de zenuwcellen in de hersenen toetakelt. Klappen tegen het hoofd kunnen de hersenen beschadigen, ook al is er geen hersenschudding.

Een harde klap tegen je hoofd, vaak een bal koppen of een val van de fiets zijn manieren om een hersenschudding op te lopen. Dit veroorzaakt traumatisch hoofdletsel.

Afhankelijk van hoe zwaar een hersenschudding is, hebben patiënten last van hoofdpijn, misselijkheid en geheugenverlies. Maar er was tot voor kort weinig bekend over wat er in de cel verandert.

Kralen

In hersenen van ratten met traumatisch letsel zagen onderzoekers al zwellingen ontstaan rond de uitlopers van zenuwcellen. Deze axonen geven signalen door aan naastgelegen zenuwcellen. Deze signalen zijn belangrijk voor onze zintuigen en onze motorische vaardigheden. Op microscopische foto’s lijken de zwellingen net kralen aan een ketting.

Klap nagebootst

Het onderzoeksteam observeerde het ontstaan van de zwellingen in een schaaltje met levende zenuwcellen. Ze bootsten klappen op het hoofd na door met een pipet vloeistof tegen de zenuwcellen aan te spuiten. Dat gaf ongeveer dezelfde druk zoals zenuwcellen te verduren krijgen bij een dreun tegen het hoofd. Al binnen vijf seconden verschenen de zwellingen.

Zenuwcellen zwellen pijlsnel op

“Wij denken dat menselijke zenuwcellen na een klap al binnen een paar seconde opzwellen. Die zwellingen verdwijnen weer na een paar minuten. Dat komt overeen met de symptomen van patiënten die na verloop van tijd weer herstellen. Door licht te tikken op een muizenschedel ontwikkelden zij razendsnel zwellingen op hun zenuwcellen, die ook weer verdwenen”, zegt onderzoeker Yuanzheng Gu.

File op de snelweg

“Na een klap wordt de snelweg (axonen) afgesloten en ontstaat er een enorme file. Zodra de druk op de hersenen weer afneemt, gaat de snelweg weer open en kan de lading weer verder.” Of het bij mensen ook zo verloopt is nog de vraag. Maar de onderzoekers denken dat het inzicht op een dag kan helpen om de symptomen van een klap te verminderen.

Biofysicus Lukas Kapitein van de Universiteit Utrecht: “Heel mooi dat met de methode van Gu de zwellingen vanzelf weer verdwijnen. Dat biedt perspectief voor onderzoek naar hoe cellen deze defecten kunnen herstellen.”

Gezondheid en ziekte

Alzheimer- en Parkinsonpatiënten hebben hetzelfde soort zwellingen op de axonen van zenuwcellen. Maar bij deze mensen is dat een teken van onherstelbare schade. “In gevallen zoals bij Alzheimer is er sprake van onomkeerbare veranderingen en is het axon kapot”, aldus Gu.

