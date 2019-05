FIFPro: consequenties voor onzorgvuldige teamartsen

De internationale spelersvakbond FIFPro roept de FIFA op om de regels rond hersenletsel beter te handhaven. Teamartsen moeten de tijd krijgen om een betrouwbare diagnose te stellen.

Vincent Gouttebarge, hoofd medische zaken van FIFPro , wil dat teamartsen meer tijd krijgen om een speler op het veld te onderzoeken bij het vermoeden van een hersenschudding.

Drie of tien minuten

FIFA kondigde kort voor het WK in Rusland een aantal wijzigingen aan in het protocol voor hersenschuddingen. Zo mag een scheidsrechter een wedstrijd drie minuten stilleggen zodat teamartsen een speler kunnen onderzoeken.

“Die maatregel voegt niets toe aan een betere aanpak van hersenschuddingen”, zegt Gouttebarge. “Een teamarts heeft minimaal tien minuten nodig om vast te stellen of er wel of niet sprake is van een hersenschudding.”

Amrabat

Hersenletsel ligt weer onder een vergrootglas, na de hersenschudding van Nordin Amrabat op het WK in Rusland. Hij werd daarin door de Marokkaanse medische staf amateuristisch behandeld, met een plens water en een paar tikjes in zijn gezicht.

Amrabat keerde heel weer snel terug op het trainingsveld, terwijl een stapsgewijze terugkeer vereist is. Want pas als een speler helemaal geen klachten heeft, mag hij weer gaan meedoen. Amrabat gaf na de volgende wedstrijd, tegen Portugal, aan nog steeds wat last van zijn hoofd te hebben.

Zeven dagen

Vincent Gouttebarge: “Zeven dagen is een veilige periode. En een arts moet beslissen of een speler weer mee mag doen, niet de speler zelf. In het geval van Amrabat leek het er op dat hijzelf een stem had in het al dan niet meespelen tegen Portugal. Ook volgens het FIFA-protocol moet de arts de doorslaggevende stem hebben bij de beslissing om te spelen. Niet de trainer of speler.

Protocol

Bij FIFPro is men verbaasd over de gang van zaken rond hersenschuddingen op het WK. Spelers zouden hierdoor namelijk onnodig gevaar lopen. Ook tijdens het WK in Brazilië werd al diverse malen het protocol voor hersenschuddingen niet gevolgd.

FIFPro geeft aan dat het niet zo kan zijn dat teamartsen spelers maar in gevaar kunnen brengen zonder dat daar voor hen consequenties aan verbonden zijn.

De FIFA tikte de Marokkaanse medische staf op de vingers na de behandeling van Amrabat. Maar meer kan FIFA niet doen. “Het ontbreekt de FIFA aan macht om teamartsen tot de orde te roepen”, stelt Michel D’Hooghe, voorzitter van de medische commissie van FIFA.

