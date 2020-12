Europese rechtszaak om hersenschade bij sporters

Acht voormalig toprugbyers starten een rechtszaak tegen hun sportbonden. Die zouden de gevaren van hersenschade hebben genegeerd. De zaak kan grote invloed hebben op de toekomstige manier van sporten in Europa.

Acht toprugbyers uit het VK verwijten hun bonden dat ze onvoldoende beschermd zijn tegen hersenschade. De zaak kan grote gevolgen hebben voor de sport in Europa.

Hersenziekte CTE

De acht spelers, onder wie de rugbyer Steve Thompson, kregen allen op vrij lage leeftijd de diagnose dementie. De artsen vermoeden dat zij allemaal lijden aan de progressieve hersenziekte CTE. De ziekte kan leiden tot agressie, depressie en uiteindelijk tot dementie. Pathologen kunnen de ziekte alleen na onderzoek na het overlijden vaststellen. Dat is in de VS al gebeurd bij honderden voormalig American football spelers.

De rugbyers wijten hun klachten aan de vele klappen tegen hun hoofd die ze tijdens hun sportcarrière hebben opgelopen. Thompson is 42 jaar en kan zich niet meer herinneren dat hij in 2003 het WK in Australië won. “Als ik toen had geweten wat ik nu weet, dan was ik nooit professioneel rugbyer geworden.”

Tikkende tijdbom

De spelers spannen een rechtszaak aan tegen World Rugby en de rugbybonden van Engeland en Wales. Advocaat Richard Boardman stelt dat de vele voormalige rugbyspelers die vroege dementie ontwikkelen, een een ‘tikkende tijdbom’ vormen.

Boardman staat meer dan honderd rugbyers bij die dit soort klachten hebben. Volgens hem weten de bonden al lang van hersenschade door contact tijdens trainingen en wedstrijden. “Als de zaak van de acht rugbyers slaagt, zullen ook andere sporters een rechtszaak starten.”

Bewijzen over hersenschade

Onlangs publiceerde NRC een artikel over verbanden tussen sport en hersenschade, zoals dementie. Uit het artikel bleek dat internationale sportbonden bewijzen over hersenschade negeren. Ook zou een groep wetenschappers systematisch publicaties negeren over het gevaar van sport voor de hersenen. Deze internationale sportbonden ondersteunden deze wetenschappers.

In potentie kan de aangekondigde rechtszaak grote invloed hebben op de sport in Europa. Vergelijkbare rechtszaken leidden in de VS al tot miljoenenschikkingen. In het VK woedt al een felle discussie over mogelijke hersenschade die het koppen zou veroorzaken.

Follow @Allesportzaken

Links Sportzaken.pro Bron NRC