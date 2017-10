Meer kans op mentale klachten na hersenschudding

Oud-voetballers die tijdens hun carrière vaker een hersenschudding opliepen, hebben meer kans op mentale klachten. Zij kunnen o.m. last krijgen van angst- en/of slaapstoornissen of depressies.

voetbalvakbond FIFPro Dat blijkt uit een onderzoek van. Volgens het onderzoek gaat het om sporters die tijdens hun loopbaan minimaal vier of vijf hersenschuddingen hebben gehad.

FIFPro liet voor dit onderzoek 576 oud-voetballers, ijshockeyers en rugby’ers uit Finland, Frankrijk, Ierland, Noorwegen, Zuid-Afrika, Spanje, Zweden en Zwitserland bevragen.

Kans op mentale klachten

Gemiddeld hadden de spelers in het onderzoek drie hersenschuddingen opgelopen. Spelers die de topsport vaarwel hebben gezegd, hebben gedurende de eerste 10 jaar nadat zij gestopt zijn, 7 tot 11% meer kans om last te krijgen van mentale klachten.

Gevolgen van hersenletsel

Dr. Vincent Gouttenbarge is hoofd van de medische staf van de FIFPro. Hij legde, na een aantal ernstige spelersbotsingen in de topsport, de omgang met hersenletsel onder het vergrootglas. “En de uitkomsten van dit onderzoek zijn van wezenlijk belang voor (oud-)sporters”, aldus Gouttebarge.

“Als vakbond moeten wij ons beter bewust zijn van de psychische gevolgen van hersenletsel op termijn. Het is daarom belangrijk de clubs, maar net zo goed de spelers, te wijzen op de gevaren hiervan.”

Behoedzaamheid bij hersenletsel

Experts benadrukken de noodzaak om de omgang met hersenschuddingen bij de clubs te verbeteren. Het is met name belangrijk om de coaches te leren om behoedzaam om te gaan met spelers die hersenletsel hebben opgelopen.

Kanttekening

Topsporters die gedurende hun carrière zes of meer hersenschuddingen hebben opgelopen, hebben tot 5 keer meer kans op mentale klachten. Daarbij moet wel een kanttekening worden geplaatst. Want het is niet automatisch zo dat oud-sporters ook altijd hersenletsel overhouden aan hun hoofdblessures.

Follow @Allesportzaken