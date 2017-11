Licht hersenletsel zie je niet maar het is er wel degelijk

Een lichte stoot of slag op het hoofd kan al genoeg zijn om een hersenschudding op te lopen. Met duizeligheid of soms kort bewustzijns- en/of geheugenverlies als gevolg. Maar de gevolgen van ‘licht traumatisch hersenletsel’ kunnen groot zijn.

Ieder jaar lopen in ons land 85.000 mensen hersenletsel op door een ongeval. Bij 80 tot 85% van hen gaat het om licht traumatisch hersenletsel, in de volksmond een ‘hersenschudding’.

Je ziet hersenletsel niet

Jarenlang werd gedacht dat er met deze groep mensen niets aan de hand was. Op een CT-scan is namelijk geen hersenschade te zien. “Maar de gevolgen van traumatisch hersenletsel moeten zichtbaar worden en herkend”, zegt trauma-neuroloog Joukje van der Naalt. “Onzichtbaarheid staat behandeling nu in de weg.”

Langdurig klachten

Zij onderzoekt de klachten die mensen hebben na een ongeval en wat hieraan te doen is. “Patiënten die al jong angstig of depressief zijn, lopen het risico om lang klachten te houden. Wij moeten daarom zo vroeg mogelijk onderkennen wie klachten ontwikkelt zodat een behandeling snel kan worden gestart.”

Concentratie en overgevoeligheid

“Vaak lopen mensen na hersenletsel lang met klachten rond. Zelfs een arts legt niet altijd het verband tussen dit hersenletsel en klachten zoals moeite met concentreren, overgevoelig voor lawaai of licht, maar ook ontremd gedrag. Mensen hebben soms moeite om meerdere taken tegelijk te doen en dat heeft een grote impact. Bijvoorbeeld op het werk, de relatie met een partner of de opvoeding van kinderen.

Klachten zijn normaal

Van der Naalt benadrukt dat de klachten in de meeste gevallen vanzelf weer overgaan. “Iedereen heeft direct na een ongeval hoofdpijn en concentratiestoornissen. Maar de manier waarop je daarmee omgaat is van invloed op de duur van de klachten. De boodschap zou moeten zijn dat het normaal is om klachten te hebben. Die verdwijnen meestal vanzelf, maar neem contact op met de huisarts als deze toch aanhouden.”

