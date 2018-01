KNVB polikliniek voor voetballers met hersenletsel

De KNVB wil voetballers met een hersenschudding beter begeleiden. Daarom opent op 1 maart een KNVB polikliniek voor voetballers die op het voetbalveld een hersenschudding hebben opgelopen.

Edwin Goedhart “Rond hersenletsel bestaat nog veel onduidelijkheid, net als over de gevolgen en hoe je spelers met letsel goed kunt begeleiden”, zegt, chef-arts van de KNVB.

4.000 voetballers

Volgens de KNVB lopen jaarlijks 4.000 voetballers een hersenschudding op. Jaarlijks worden zo’n 500 veldvoetballers met hersenletsel behandeld bij de eerste hulp van ziekenhuizen. Dit blijkt uit recente cijfers van het expertisecentrum VeiligheidNL. “Ik wil benadrukken dat een hersenschudding een grote impact kan hebben”, zegt Goedhart.

Impact

Artsen en wetenschappers krijgen steeds vaker met onzichtbare sportblessures te maken. Volgens sport- en neuropsycholoog Erik Matser is het een probleem dat veel mensen niet direct goed de impact van een hersenschudding kunnen inschatten.

Niet in de gaten

“Zij hebben bijvoorbeeld een botsing, voelen zich even duizelig en hebben daarna nog een paar dagen last van hoofdpijn en misselijkheid. Daarna spelen zij weer gewoon door. Zij hebben vaak niet in de gaten dat dit veel ernstiger is dan bijvoorbeeld een knieprobleem.”

“Als het gaat om problemen onder de nek lopen wij vooruit op de normale geneeskunde. Maar boven de nek is de kennis vooralsnog dramatisch slecht.” Matser is dan ook blij met de komst van de polikliniek. “Eigenlijk had die er al veel eerder moeten zijn.”

Link met hersenletsel

Vorig jaar ontdekte FIFPro een link tussen hersenletsel en mentale klachten, zoals depressies. Deze maand is FIFPro samen met de FA een onderzoek gestart naar hersenletsel en de gezondheidseffecten op de lange termijn.

Hoog tijd voor een KNVB polikliniek

De KNVB vond het hoog tijd worden voor actie en gaat hersenschuddingen nu dus onder de loep nemen. De bond werkt daarvoor samen met het AMC en de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Terug naar het veld

“De kennis die wij vergaren, verspreiden wij weer onder de clubs, de trainers en de spelers. Dat zal met name kennis zijn over de eerste, kwetsbare weken na een hersenschudding”, zegt Goedhart.

“De KNVB polikliniek heeft niets te maken met een angst voor eventuele schadeclaims. “Wij willen voetballers met hersenletsel zo goed mogelijk begeleiden en terugbrengen naar het veld. Want daar hoort de speler thuis.”

