IFAB staat extra wissel toe in geval van hersenletsel

Teams mogen extra wisselen als een voetballer mogelijk hersenletsel heeft opgelopen. Een adviespanel van de IFAB spelregelcommissie heeft op 16 december toestemming gegeven voor een extra wissel.

Competities kunnen daarvoor vanaf januari 2021 in aanmerking komen. Zij moeten dan bij de IFAB een aanvraag indienen om een extra wissel bij mogelijk hersenletsel in te zetten.

Extra wissel met het oog op gezondheid van de spelers

De IFAB schrijft in een verklaring met deze regel de gezondheid van de spelers te willen beschermen. Een scheidsrechter mag de wedstrijd nu voor maximaal drie minuten stilleggen voor een medische handeling. Veel spelers zouden onder druk dan alsnog de wedstrijd uitspelen. Eventueel hersenletsel komt dan pas na afloop van de wedstrijd aan het licht.

Hersenletsel Jan Vertonghen

De aankondiging van de IFAB volgt een dag na uitspraken van Jan Vertonghen. Die vertelde in een interview met Sporza dat hij negen maanden last had van de nawee├źn van hersenletsel. Hij liep een hersenschudding op in de halve finales van de Champions League.

“Ik had niet mogen doorspelen. Omdat ik dat wel deed, heb ik er negen maanden lang de gevolgen van ondervonden. Die zijn al die tijd ten koste van mijn spel gegaan”, aldus Vertonghen. Het incident leidde tot veel kritiek uit de medische wereld.

Clubs mogen langer vijf keer wisselen

De IFAB gaf ook groen licht voor de verlenging van de twee extra wisselmogelijkheden. Teams mogen dan vijf keer kunnen wisselen in een wedstrijd. Binnenlandse competities mogen dat heel 2021 en de internationale competities tot 31 juli 2022.

De extra wissel is in het voorjaar, bij de hervatting van de competities, door de FIFA ingevoerd. Het doel is om de fysieke belasting van de spelers te verlichten. Clubs moesten na de corona break in een kort tijdsbestek veel wedstrijden spelen. De FIFA vreesde dat daardoor veel blessures zouden ontstaan.

