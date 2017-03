Hersenletsel door sport: Wie en waar ben ik, en hoe laat is het?

Het is voor velen een jongensdroom, voetballen in een WK-finale. Ook voor Christoph Kramer die op de valreep werd opgesteld in het duel tussen Duitsland en Argentinië. Maar Kramer herinnert zich er niets meer van. Hij liep in de eerste helft hersenletsel op, na een botsing met een Argentijn.

Kort na een hersenschudding is iemand vaak elk besef van identiteit, tijd en plaats kwijt. De mate van geheugenverlies is vaak een goede indicatie van de ernst van de hersenschudding.

Checken bij de scheids

Kramer ging na zijn botsing twee keer bij de scheidsrechter checken of hij in de WK-finale speelde. Tijdens deze desoriëntatie worden nieuwe gebeurtenissen vaak niet goed opgeslagen. Maar ook gebeurtenissen van vóór de hersenschudding kunnen weg zijn. Kramer is helemaal kwijt dat hij in de 20ste minuut met een speler in botsing kwam. En hij weet ook niet meer dat hij daarna nog 14 minuten op het veld heeft gelopen.

Communicatie probleem

Wij weten niet precies wat er in de hersenen gebeurt tijdens de acute fase na een botsing. Wij weten wel dat de bloeddruk en de bloedtoevoer tijdelijk wordt verstoord. Ook het peil van de stoffen die nodig zijn voor de communicatie tussen de hersencellen schommelt. Door veranderingen in het brein kunnen hersengebieden niet goed meer met elkaar communiceren. Dit veroorzaakt de desoriëntatie en het geheugenverlies.

Hersenletsel vraagt rust zonder prikkels

Men liet Kramer nog doorspelen. Het hangt van de ernst van het hersenletsel af of verstoringen tijdelijk zijn. Maar voetballen met een hersenschudding is hoe dan ook onverstandig. Artsen zijn het er over eens dat voor een snel herstel, directe en complete rust is geboden. De hersenen moeten zo min mogelijk worden geprikkeld.

Ondanks werden de resultaten bekend van een studie onder 335 kinderen en jong volwassenen. Zij werden gevolgd nadat zij tijdens het sporten hersenletsel hadden opgelopen. Jongeren bij wie tijdens het herstel, de hersenen minder werden geprikkeld bleken sneller te herstellen dan leeftijdsgenoten die minder goed de voorgeschreven rust in acht namen.

