Hersenstichting onderschrijft helmgebruik bij schaatsen

De Hersenstichting staat helemaal achter de oproep van de KNSB voor helmgebruik. “Door een val bij het schaatsen kan iemand ernstig hersenletsel oplopen”, waarschuwt Laura Rigter, neurowetenschapper en projectleider bij de Hersenstichting. “Een helm biedt schaatsers bescherming.”

De KNSB geeft aan dat er een stijging is van het aantal ongevallen met hoofdletsel op het moment dat er op natuurijs geschaatst kan worden. De ernst van het letsel is afhankelijk van hoe hard je valt.

Hersenkneuzing

“Je kunt bij een val tijdens het schaatsen een hersenschudding of hersenkneuzing oplopen en bij een echt harde klap zelfs traumatisch hersenletsel”, stelt Rigter. De klachten van een hersenschudding zijn onder meer duizeligheid en misselijkheid. “Bij een hersenkneuzing heb je veel langer klachten. Daarbij moet je ook denken aan problemen met het geheugen of verhoogde vermoeidheid”, legt Rigter uit.

Traumatisch hersenletsel

Bij traumatisch hersenletsel na een harde klap, kan blijvende hersenschade ontstaan na bijvoorbeeld een bloeding. In ernstige gevallen zijn blijvende restverschijnselen mogelijk zoals verlamming. Maar ook stoornissen met het zicht en gehoor, epilepsie, desoriëntatie en geheugen-, spraak- en concentratie komen voor. Helmgebruik helpt om het risico op zulk letsel te beperken.

Chronisch last

Meestal herstel je wel weer van een val maar soms kun je langdurig of zelfs chronisch last houden van bijvoorbeeld vermoeidheid of een slechter geheugen. “Het gebeurt vaak dat mensen hun klacht niet eens meer koppelen aan de keer dat zij ooit zijn gevallen.”

Helmgebruik ook bij fietsen

De Hersenstichting hoopt dat schaatsers zich meer bewust worden van de risico’s die schaatsen eigenlijk met zich meebrengt en steunt de oproep van de KNSB dan ook van harte. “Mensen gaan vaak ongeoefend en zonder helmgebruik het ijs op. Omdat zij niet ervaren zijn, is de kans op een val groter dan bijvoorbeeld bij fietsen. Hoewel ook voor fietsen helmgebruik is aan te raden.”

