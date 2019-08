Laat bij pijn op de borst even een hartfilmpje maken

Het hart klopt gemiddeld 60 tot 90 keer per minuut en pompt dan zo’n 5 liter bloed rond. Veel mensen hebben pijn op de borst of andere hartklachten. Die moeten daar niet mee blijven rondlopen maar even bij de huisarts een hartfilmpje laten maken.

Ook sporters met pijn op de borst of hartklachten moeten even bij de huisarts een ECG of hartfilmpje laten maken.

Meting via elektroden

Tijdens het maken van een hartfilmpje is eigenlijk geen sprake van filmen. Elektroden op de polsen, enkels en borst ‘meten’ de elektrische activiteit van de hartspiertjes.

Die elektroden zijn verbonden met een ECG-apparaat en vangen elektrische signalen van het hart op. Een arts kan op een hartfilmpje o.m. de volgende afwijkingen zien:

– een afwijkend hartritme;

– tekort aan zuurstof in de hartspier;

– een (al eerder opgetreden) hartinfarct;

– of er een blokkade zit in de zenuwen van het hart.

De signalen van het hart worden in een grafiekje weergegeven. Dit filmpje drukt de arts op millimeterpapier af zodat hij of zij de details goed kan beoordelen.

Hartfilmpje van een inspanningstest

De grafiek geeft aan hoe het met het hart gaat maar een arts ziet niet wat er nog komen gaat. Een huisarts kan wel beoordelen of een specialist een hart verder moet onderzoeken.

Iemand kan bij (een sportieve) inspanning last hebben gehad van pijn op de borst. In dat geval kan een arts een inspanningstest aanbevelen. Hij maakt dan ook een hartfilmpje maar dan terwijl iemand zich inspant op een hometrainer.

Het hartfilmpje geeft dan aan of de spiertjes in het hart genoeg zuurstof krijgen. Als dat niet zo is, dan krijgt de ‘patient’ tijdens de inspanning pijn op de borst. En dat is op het hartfilmpje terug te zien.”

Na het hartfilmpje

Soms overlegt een huisarts even met een cardioloog. Die kan dan aangeven of het verstandig is om naar de SEH te komen. Een hartfilmpje geeft dus belangrijke informatie over het hart maar niet altijd alle antwoorden. Op de website van de Hartstichting kunnen geïnteresseerden hun eigen hartleeftijd berekenen. Voorkomen blijft ten slotte beter dan genezen.

