Vreetparadijs vraagt om gediplomeerde gymleerkrachten

Jan Dirk van der Zee van de KNVB maakt zich zorgen over de motorische ontwikkeling van kinderen die steeds vaker pols- en armbreuken oplopen. “Een landelijk fenomeen in het vreetparadijs.”

Onlangs deed Caroline Klaver van het Erasmus Medisch Centrum, een beroep op de ouders van kinderen om hen vooral vaak naar buiten te sturen.

Vreetparadijs

“Ik weet als vader van drie dochters, hoe moeilijk het kinderen wordt gemaakt om alle verleidingen te weerstaan”, stelt Van der Zee. “Ik kan mij niet herinneren dat je, zoals nu, overal wordt geconfronteerd met snacks, snoep en ander lekkers.”

“Of je nu naar de bios gaat, een willekeurige winkelstraat of de schoolkantine inloopt, onze omgeving is een vreetparadijs geworden. Een ontwikkeling die wat mij betreft om overheidsregulering vraagt.”

Smartphones

“Maar de aantrekkingskracht van smartphones en beeldschermpjes is een nog veel groter probleem. Want echt, als wij er niets van zouden zeggen, dan verdwalen de meiden bij ons thuis vanaf het ontbijt tot diep in de nacht op zo’n ding.”

Goed nieuws

“Maar ik heb goed nieuws. In onze lobby met NOC*NSF hebben wij in het regeerakkoord, een potje van 175 miljoen euro gevonden. Dat is voor de werkdrukverlaging in het onderwijs. Daarmee kunnen wij samen met het onderwijs, een grote stap zetten voor onze kinderen en de leerkrachten, want:

• wij schroeven de huidige twee uur gymles per week op naar drie uur en;

• lichamelijke opvoeding wordt alleen nog maar door een vakleerkracht gegeven

Gym van gediplomeerde leerkrachten

De leerkrachten krijgen een paar uur extra ruimte in hun agenda de gymles wordt een serieus vak dat door gediplomeerde leerkrachten wordt gegeven. De overheid en gemeenten kunnen dit niet aan de schoolbesturen overlaten want dan wordt het zomeravondvoetbal. Daarom is het belangrijk dat u op 21 maart op de juiste lokale partij stemt.

