Plaspil houdt Douglas al bijna een jaar ‘grounded’

Voormalig FC Twente-verdediger Douglas heeft bekend dat hij in april 2017 op dopinggebruik betrapt is. In een plaspil zat een verboden stof. De speler van Sporting trekt het boetekleed volledig aan.

Douglas heeft aangegeven dat hij een plaspil heeft ingenomen zonder te laten controleren of daar een verboden middel in zat. “Ik heb het gebruikt zonder de clubarts te raadplegen.”

Verlaging van de bloeddruk

Plaspillen of diuretica bevorderen dat door de nieren meer urine wordt geproduceerd. Door meer te plassen neemt de hoeveelheid vocht in het lichaam af en daalt de bloeddruk.

Plaspillen worden vaak voorgeschreven om een verhoogde bloeddruk te reduceren. In die pillen kan echter een stof voorkomen die op de lijst van verboden middelen staat.

Verboden middel

De voormalig FC Twente-verdediger, die voluit Douglas Franco Teixeira heet, blijkt al bijna een jaar niet te spelen. Hij is vorig jaar betrapt op het gebruik van een middel met een stof die op de lijst met verboden middelen staat. De tot Nederlander genaturaliseerde Braziliaan van Sporting Lissabon zit daarom nu een schorsing uit.

Gewoon onoplettend

Douglas neemt de consequenties van zijn fout helemaal op zich. Maar stelt wel dat hij “niet bewust wild vals spelen” maar gewoon onoplettend is geweest. Die onachtzaamheid heeft hem bij Sporting in elk geval al bijna een jaar voetballen gekost.

