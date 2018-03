Tennisclub IJburg heeft eerste ‘gouden’ sportkantine

Tennisclub IJburg heeft als eerste tennisvereniging én eerste Amsterdamse sportvereniging een ‘gouden’ sportkantine. Op 17 maart ontving de club daarom het gouden vaantje uit handen van Team:Fit.

“Het pad naar het ‘gouden couch cafe’ van Tennisclub IJburg verliep eigenlijk heel soepel”, vertelt clubmanager Jennifer Vermaas.

Gezonde wind

Bij Tennisclub IJburg waait sinds de oprichting in 2011 al een ‘gezonde’ wind door de sportkantine. De leden waren en zijn voorstanders van gezonde producten, dus werd gestart met een cola- en frituurvrije kantine.

“Maar dat bleek toen iets te voorbarig”, zegt Vermaas. “De leden wilden toch cola en ook zo nu en dan een bitterbal. Dus werd cola alsnog in huis gehaald maar is het wel bij de bitterbal en de kaasstengel gebleven.”

Meteen voor goud

“Toen er een e-mailtje van Team Fit voorbij kwam, hebben wij nog meer werk gemaakt van een gezonde kantine. Wij wilden weten wat wij moesten doen om goud te halen. Want als we ervoor gaan, dan gaan wij ook meteen voor goud”, stelde Vermaas.

“Wij maken verleidingen minder groot. Naast Chocomel bieden wij ook Fristi 0% aan en een ruim assortiment vitaminewater hadden we al. Wij stallen minder candybars uit en zetten water, vers fruit en smoothies op de bar. Blikjes fris worden niet bij naam genoemd, daar moet iemand aan de bar naar vragen.”

Broodje met water

Appels en mandarijnen doen het goed, net als de Fristi 0%, verse munt- en gemberthee en verse smoothies. En wij combineren een broodje met flesje water voor een klein prijsje. Wij hebben ook een stempelkaart. Als die vol is, kun je gratis een smoothie komen halen.”

De club is voorstander van inkoop bij lokale leveranciers. “Daar hoef je vaak niet zo veel in te kopen als bij een groothandel en je helpt lokale ondernemers. Wij kopen het liefste in op IJburg zelf”, besluit Vermaas.

