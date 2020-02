Voeding verdient belangrijke plek in de sportkantine

Een aanbod met gezonde voeding in de sportkantine hoeft absoluut niet ten koste te gaan van de omzet. Sterker nog, zo’n aanbod komt de clubkas vaak juist ten goede.

Esther van Etten pleit voor verse producten in de kantine. “In niet te grote porties en aantrekkelijk geprijsd.”

Alleen nog alcoholvrij bier?

“Hoe ziet de gezondere sportkantine er over een paar jaar uit”, vraagt sportdiëtiste Esther van Etten zich af. “Komt er dan alleen nog maar alcoholvrij bier uit de tap? Zijn energiedrankjes dan verbannen?”

“Is een rookverbod op elk sportcomplex dan vanzelfsprekend? Staat er altijd water en vers fruit op de bar? Wij kunnen natuurlijk niet in de toekomst kijken maar we kunnen wel ons best blijven doen voor een gezonde kantine.”

Voeding in de top 3

“Voeding moet ook in sportkantines de plek krijgen die het verdient. In elk geval in de top 3 van aandachtspunten. Naast respect en rookvrij moet het ook gaan om een gezondere voeding”, vindt Van Etten.

Media geven pseudo wetenschappelijke diëten graag aandacht, met ervaringsverhalen van oud-sporters. Je weet bijna niet meer wie je nu moet geloven. Het zou goed zijn om iets minder zwart/wit tegen voeding aan te kijken. Dus niet alleen maar of vegetarisch of vlees eten. Maar een iets mildere kijk op voeding in de kantine en samen tot een mooi assortiment komen.

Verse voeding in niet te grote porties

“In de kantine kan een club best plaats maken voor Surinaamse roti met kip. Of een Marokkaans groentehapje in bladerdeeg, een Nederlands volkorenbroodje kaas of Turkse köfte. Verse producten in niet te grote porties met een kleine snackaanvulling en goed geprijsd. Dat zou al geweldig zijn.”

“Want we willen ondanks alle verschillen graag lekker sporten. En na afloop in de kantine onder het genot van verse koffie of thee nog even napraten. En met een gezonde snack erbij”, zo besluit Van Etten.

