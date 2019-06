SMHC in Sneek heeft sinds kort een ‘zilveren’ kantine

De kantine van de Sneeker Mixed Hockey Club (SMHC) heeft als eerste Friese club het zilveren gezondheidscertificaat binnen. De club voldoet nu aan de Team:Fit richtlijnen van gezondere kantines.

“Gefeliciteerd met het zilveren certificaat, jullie hebben het verdiend. Wat een mooie en gezellige uitstraling heeft jullie kantine en wat een leuke aanprijsacties.”

Richtlijnen gezondere kantines

Met deze woorden vertelde Team:Fit dat de SMHC-kantine het zilveren certificaat had behaald. De hockeykantine voldoet nu dus aan de ‘Richtlijnen gezondere kantines’.

SMHC biedt in de kantine aantrekkelijk en opvallend gezondere producten aan. De club helpt leden zo om van de gezonde keuze ook een makkelijke keuze te maken.

Inspiratiesessie barcommissie SMHC

In januari dit jaar namen een aantal leden van de barcommissie deel aan de inspiratiesessie ‘Gezonde sportkantine’. Een sportcoach van de gemeente Súdwest Fryslan organiseerde deze sessie bij groothandel Foox in Franeker.

De commissieleden proefde tijdens deze bijeenkomst een aantal van de ‘betere keuzes’. Daarna brachten zij de producten in kaart die in de SMHC-kantine te koop waren. Daaruit bleek dat het aanbod van de club wel toe was aan wat aanpassingen.

De commissie zette in plaats van Fristi bijvoorbeeld Optimel op de kaart. De grotere zakken met snoep zijn uit de snoepkast verdwenen en vervangen door een ‘betere keuze’. Ook de goedkopere limonade werd vervangen door 100% suikervrije limo. En de 600 clubleden werden natuurlijk geïnformeerd en konden een enquête invullen.

Wel bier, geen sigaretten bij SMHC

De kantine van SMHC is de eerste sportvereniging in Friesland die door Team:Fit is gecertificeerd. Het terras en de hockeyvelden van de club zijn al sinds 2016 rookvrij. Ook hiermee was SMHC de eerste sportclub in de gemeente Súdwest Fryslan.

SMHC gaat in 2020 voor de ‘Gouden kantine’ met een aanbod voor iedereen en de nadruk op de betere keuze. En de club laat het biertje in de derde helft zeker niet verdwijnen.

