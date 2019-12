KNZB en Team:Fit samen voor gezonder kantine-aanbod

De KNZB en Team:Fit (een initiatief van JOGG) gaan samenwerken aan een gezonder aanbod voor de zwemsport. Dit gebeurt samen met zwemclubs, vrijwilligers en ouders.

Bij sporten past een lekker en gevarieerd voedingsaanbod. Daarom gaan de KNZB en Team:Fit zich inzetten voor een gezonder aanbod in de zwemsport.

Wens van de clubleden

Er komt steeds meer aandacht voor een gezonde sportomgeving. Steeds meer bezoekers vragen om gezondere voeding, ook op zwemclubs. Maar liefst 60% van hen wil, volgens onderzoek van het Mulier Instituut, meer gezonde producten in de kantine.

“Met het initiatief Team:Fit willen wij de sportomgeving dus gezonder maken. Het mooie is dat deze wens uit het enthousiasme van de leden van een club ontstaat. De twee partijen ondertekenden op 13 december een overeenkomst tijdens de Swim Cup.

KNZB en Team:Fit stimuleren gezondere sportomgeving

Inmiddels zijn er zo’n 160 zwemclubs die een Team:Fit-certificaat (brons, zilver of goud) binnen hebben. “Mooi dat ook de KNZB het belangrijk vindt om aan de slag te gaan met een gezondere sportomgeving”, stelt JOGG-directeur Marjon Bachra.

KNZB-directeur Aschwin Lankwarden: ”De zwembond streeft naar plezier, veiligheid en fitheid via het zwemmen. Daarbij is het niet alleen een goed zwemaanbod van belang. Wij willen ook samen met onze leden een gezonde sportomgeving stimuleren. We zijn dan ook blij dat de KNZB en Team:Fit hiervoor nauw gaan samenwerken.”

Gratis Team:Fit coach voor clubs

Zwemclubs die zich bij Team:Fit aansluiten, krijgen gratis een Team:Fit coach op bezoek. Zo’n coach helpt bij het organiseren van een gezonder aanbod volgens de ‘Richtlijnen gezondere kantines‘ van het Voedingscentrum.

Maar hij of zij geeft ook tips over de manieren om bezoekers enthousiast te maken voor het gezondere aanbod. En de clubs krijgen natuurlijk ook advies over het gezond houden van hun clubkas.

