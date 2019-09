KNLTB en Team:Fit helpen clubs aan gezondere kantine

Team:Fit (een initiatief van JOGG) en de KNLTB gaan nauwer samenwerken. Bezoekers moeten in de kantine op tennisverenigingen meer gezonde producten kunnen gaan bestellen.

Een kantine-aanbod met veel variatie hoort bij tennis. Daarom helpen de KNLTB en Team:Fit de clubs om hun aanbod gezonder te maken.

KNLTB stuurt op bewuste keuze

Er is steeds meer aandacht voor een gezonde omgeving, ook in de sport. Bezoekers vragen in de kantine steeds vaker om een gezond aanbod. Maar liefst 60% van hen blijkt in de kantine daarvoor bewust een keuze te willen maken.

Zilver voor HLTC

Op 10 september jl. ontving HLTC in Haarlem het zilveren Team:Fit certificaat uit handen van Marjolein Bolhuis-Eijsvogel. Tijdens deze gelegenheid ondertekenden Team:Fit en de tennisbond tevens een overeenkomst voor een sterkere samenwerking. Zij willen samen ook veel meer certificaten gaan uitreiken.

Team:Fit helpt clubs o.m. bij het gezonder maken van het aanbod. En dat hoeft echt niet te leiden tot verlies van omzet. Inmiddels laten al bijna 1.600 verenigingen zien dat sport en (ook financieel) gezond heel goed samengaan.

Aanpassing is makkelijk

“Bij veel clubs kun je helaas nog zonder problemen hapjes uit de frituur te bestellen. En dat terwijl elke club al heel makkelijk aan de veranderende vraag naar gezonder eten en drinken kan voldoen.

Gelukkig wil ook de KNLTB haar leden enthousiast maken voor een gezonder aanbod. En het zijn meestal maar kleine en heel eenvoudige aanpassingen die het verschil maken”, stelt Bolhuis.”

Gratis coach

Clubs die Team:Fit inschakelen, krijgen gratis een coach van Team:Fit op bezoek. Deze coach helpt met de samenstelling van een gezonder aanbod volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum.

Maar clubs krijgen natuurlijk ook advies over de manier waarop zij hun clubkas gezond kunnen houden. Elke coach geeft ook tips over de manier waarop clubs hun bezoekers kunnen verleiden om een gezonder keuze te maken.

