HC VERSprogramma KNHB start op 17 september

De KNHB stimuleert hockeyclubs om aan de slag te gaan met een gezonde sportomgeving. Daarom riep de bond clubs al in maart op om zich te melden voor het HC VERSprogramma.

In het HC versprogramma staat een verantwoord assortiment centraal. Maar ook roken, alcohol, uitstraling en gastvrijheid van het clubhuis zijn aandachtspunten.

Team:Fit begeleidt HC VERSprogramma

HC Etten-Leur en NHC de IJssel nemen deel aan het HC VERSprogramma. Beide clubs gaan komende jaar aan een gezonde sportomgeving werken. Een coach van Team:Fit gaat de clubs daarbij helpen.

HC Etten-Leur vindt een gezonde sportomgeving belangrijk. “Niet alleen op het veld maar ook daarnaast. Sportclubs hebben een voorbeeldfunctie in de maatschappij en die rol vervullen wij graag”, zegt horecamanager Vera van Rooij.

Omslag bleek lastig

“Wij praten al jaren over een gezonde sportomgeving met een gezonde kantine. Maar wij vonden het lastig om de omslag te maken. De motivatie was er wel maar wij zaten steeds met vragen. Over bijvoorbeeld de invloed van zo’n omslag op de omzet.

Wij hopen via het HC VERSprogramma steeds meer een gezonde kantine in groeien. En wij willen met onze deelname als voorbeeld, ook andere verenigingen helpen.”

Wij willen in en om Etten-Leur laten zien dat gezelligheid en gezondheid prima samen gaan. En dat combineren wij graag met andere initiatieven op het gebied van gezondheid en duurzaamheid. Wij stimuleren onze leden om gezonde keuzes te maken en daarmee een voorbeeld te zijn voor anderen.”

Gezond maar niet saai

NHC de IJssel gelooft dat een gezonde sportkantine geen saaie sportkantine hoeft te zijn. Secretaris Louise Verzijden: “NHC de IJssel is een tweede thuis voor de leden. Daarbij past een gezonde en veilige (sport-)omgeving. De club is al rookvrij en ons alcoholbeleid is aangescherpt.

Een gezonder aanbod in de bar is dus een logische vervolgstap. Wij doen de kroket echt niet de deur uit. En drink gerust een biertje na de training of een wedstrijd. Maar je moet wel een gezonde(re) keuze kunnen maken”, aldus Verzijden.

Aanmelden

Veel andere clubs willen ook aan de slag met het HC VERSprogramma. En die kunnen wel wat hulp gebruiken. Daarom organiseert de KNHB op 24 september en 1 oktober twee webinars. Het eerste webinar gaat over een gezond voedingsaanbod, het tweede over een rookvrij sportterrein en verantwoord alcoholbeleid.

Geïnteresseerde clubs kunnen zich hiervoor online opgeven via de KNHB website. De kick-off van het HC VERSprogramma is op 17 september op de KNVB Campus in Zeist. Samen met twee tennis- en twee korfbalclubs.

