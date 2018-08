Preventieakkoord mikt op veel gezonder Nederland

De regering gaat via het preventieakkoord overgewicht serieus aanpakken. Want Nederlanders moeten gezonder gaan eten en drinken, meer gaan sporten en bewegen en bewuster gaan leven.

Uiteinde­lijk is het de bedoeling dat er in 2030, voor elk kind met gewichts­pro­ble­men en voor elk gezin, een passend aanbod ligt

Preventieakkoord

Het ziet er naar uit dat de overheid het probleem van overgewicht via het preventieakkoord serieus gaat aanpakken. Zo komt er in 2020 een nieuw voedsellogo. Ook gaat de staat met de levensmiddelenfabrikanten, horeca en supermarkten afspraken maken over de portiegrootte, over calorieën en het productenaanbod.

Het is de bedoeling dat al over twee jaar zo’n 2.500 sportclubs een zogeheten Bronzen Kantine-beoordeling hebben. Verder moeten er 800 gezonde schoolkantines komen en worden bedrijfskantines bij de overheid in 2025 allemaal verantwoord.

Gezonde sponsoring

Partijen mogen op sportevenementen voor kinderen vanaf 2020 geen ongezonde producten meer promoten. En voor de werkenden wordt de alliantie ‘Werken in beweging’ opgericht om effectieve maatregelen voor gezonder reizen en werken te stimuleren. Lokaal worden tot 2021 twaalf ‘gezonde buurten’ uit de grond gestampt. Die moeten als voorbeeld gaan dienen voor de rest van Nederland.

Scholen en kinderopvang

De komende paar jaar moet het percentage jeugd met een gezond gewicht al in minstens 75 van de 380 gemeenten zijn gestegen. Daartoe komt er meer aandacht voor kinderen met een motorische achterstand en voor sporten en bewegen op scholen en in de kinderopvang. In elke opvang zal een professional aanwezig moeten zijn op het gebied van gezondheid.

Speciaal onderwijs

Zo’n 500.000 kinderen in het speciaal onderwijs, met name verstandelijke gehandicapten, krijgen meer begeleiding. Deze groep mensen leeft namelijk relatief minder gezond en heeft ook vaker te maken met een ziekte als diabetes. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er in 2030 voor elk kind en gezin met gewichtsproblemen een passend aanbod ligt, zo staat in het preventieakkoord.

