Gewrichtspijn bij een derde van ex-profvoetballers

Slijtage van heup, knie of enkel komt voor bij maar liefst 33% van de voormalig profvoetballers. En dat al op relatief jonge leeftijd. De gevolgen zijn gewrichtspijn, ongemak en verminderd functioneren.

Dit hoge percentage komt naar voren uit een groot onderzoek dat werd gecoördineerd door Nederlandse wetenschappers .

Bijna 400 spelers

In totaal werden in dit onderzoek de medische gegevens geanalyseerd van 396 oud-profvoetballers op een gemiddelde leeftijd van 36 jaar. Dit waren allemaal spelers die gemiddeld 11 jaar op het hoogste niveau hebben gespeeld. Vijf jaar voor de start van dit mondiale onderzoek, hingen deze profvoetballers hun kicksen al voorgoed aan de wilgen.

Vincent Gouttebarge

Eén van de coördinatoren van de studie, dr. Vincent Gouttebarge, is zelf oud-profvoetballer. Hij is nu hoofd medische zaken bij de FIFPro, de internationale vakbond voor profvoetballers en was speler van onder meer FC Volendam en A.J. Auxerre.

Gewrichtspijn knie en enkel

De meeste gewrichtspijn wordt veroorzaakt door slijtage van de knie en de enkel. Zo’n 60% van alle oud-spelers geeft aan hier last van te hebben. Gouttebarge signaleerde al in augustus 2014 de problematiek rond gewrichtspijn van de heup, knie of enkel bij ex-profvoetballers. Deze bleek te worden veroorzaakt door gewrichtsonstekingen vanwege overbelasting van het kraakbeen in de gewrichten.

Internationale samenwerking

Gouttebarge verrichte deze meer recente studie samen met hoogleraar orthopedie Gino Kerkhoffs (AMC-UvA). Zij werkten daarvoor samen met onderzoekers in Japan en Zuid-Afrika.

Check noodzakelijk

De onderzoekers zijn geschrokken van de uitkomsten. Volgens hen is er in de toekomst, voor het behoud van een betere gezondheid, een check nodig nadat een speler is gestopt.

Inmiddels is er voor die controle al een protocol ontwikkeld.

Met zo’n check na de beëindiging van een voetbalcarrière, wordt in ons land nu proef gedraaid. In een later stadium zal deze check worden uitgerold over alle andere bonden die bij de FIFPro zijn aangesloten.

