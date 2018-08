Waarom bewegen niet dé sleutel is tot gewichtsverlies

Tel je stappen, ga naar de sportschool of fiets naar je werk. Maar omdat we zo gefocust zijn op ‘verbranden’, missen wij volgens experts een belangrijke schakel voor gewichtsverlies en dat is wat we eten.

“Het is een misverstand dat je calorieën kunt wegsporten ”, zegt de Amerikaanse diëtist Andy Bellatti. “Actief blijven zorgt er niet meteen voor gewichtsverlies, letten op wat je eet wel.”

Veel sporten

“Bij de start van een afvalplan zijn vooral veranderingen in het eetpatroon belangrijk”, betoogt Bellatti. “Veel mensen die proberen af te vallen door veel te sporten, raken gedemotiveerd omdat de kilo’s niet zomaar magisch verdwijnen. In plaats daarvan kun je beter focussen op kleine veranderingen in je dieet, zoals meer groenten eten en minder bewerkt voedsel.”

Een recent onderzoek onder meer dan 3.000 mensen met obesitas, toonde aan dat de meeste deelnemers gewicht verloren door hun eetpatroon aan te passen. Degenen die alleen gingen sporten zagen geen significante verbetering.

Fastfood

“Een reden waarom voeding zo’n grote rol speelt in gewichtsverlies, is dat bewegen veel minder calorieën verbrandt dan mensen denken”, zegt Philip Stanforth. Hij is hoogleraar en bewegingswetenschappen aan de University van Texas.

“Dit geldt vooral voor mensen die calorierijke producten eten zoals bewerkt voedsel, fastfood, friet en frisdrank. Deze maaltijden zijn goed voor honderden calorieën. Hierdoor zit je al snel over het gemiddelde dat een volwassene op een dag nodig heeft.”

Het gaat om de combinatie

“Iemand moet 56 kilometer lopen om 3.500 calorieën te verbranden”, zegt Stanforth. “Dat is een heel eind. Voldoende bewegen is zeker belangrijk maar wat je eet heeft de meeste invloed op je gewicht.”

Een onderzoek onder 1.000 volwassenen concludeert dat mensen op de lange termijn meer gewicht verliezen wanneer zij gezonder eten én regelmatig bewegen. “Het gaat dus om de combinatie. Beweging is misschien niet de sleutel tot gewichtsverlies maar wel belangrijk voor je gezondheid”, besluit Bellatti.

