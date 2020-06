Genoeg drinken belangrijk bij spelen in warm weer

Het KNMI verwacht in de komende dagen hoge temperaturen, tot lokaal wel 30 graden. De KNHB adviseert clubs om daar rekening mee te houden. “Laat spelers op het veld dus vooral genoeg drinken.”

Hockeyclubs spelen nu even geen wedstrijden. Maar zorg er tijdens trainingen voor dat trainers en spelers voldoende drinken. Pas waar nodig ook de intensiteit van de training aan.

Sporten met warm weer

Blijven bewegen is goed als je een goede conditie en geen gezondheidsproblemen hebt. Maar overdrijf het niet en pas het sporten aan met deze warmte. Het weer kan grote invloed

hebben in het ontstaan van blessures dus sport verstandig met warm weer. De KNHB geeft de clubs en spelers de volgende tips mee voor sporten in warm weer:

– drink zowel voor, tijdens als na de wedstrijd voldoende;

– smeer je goed in met een hoge factor zonnebrandcrème voordat je gaat sporten;

– pas je kleding aan de weersomstandigheden aan. Draag goede warmte- en vochtregulerende kleding. Een oplopende lichaamstemperatuur in combinatie met een hoge luchtvochtigheid zorgt voor achteruitgang van je prestaties. Het vergroot ook de kans op kramp, flauwvallen of een zonnesteek.

Drink en koel het lichaam

– zoek tijdens pauzes en wissels de schaduw op. Drink en koel je lichaam. Zorg voor voldoende schaduw in de dug-out en plaats zo nodig parasols/beschutting over de dug-out;

– je hartslag stijgt met warm weer sneller dus luister goed naar je lichaam. Het kan heel goed zijn dat je bij warme omstandigheden minder prestaties levert dan normaal. Als je je niet lekker voelt, stop dan met spelen of neem even een pauze. Vooral ongetrainde spelers moeten er rekening mee houden dat zij minder lang of minder intensief kunnen trainen dan normaal.

