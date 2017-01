Spelersvakbond PFA: verbied jeugd om te koppen

De Briste vakbond voor profvoetballers (PFA) dringt er bij de nationale voetbalbond (FA) op aan om koppen voor kinderen onder de 10 jaar te verbieden. De PFA is tot dit inzicht gekomen nadat onderzoek aangetoond dat het koppen van een voetbal op lange termijn schadelijk is voor het geheugen.

Het onderzoek was uitsluitend gericht op volwassen voetballers. De uitkomsten gaven de PFA echter voldoende aanleiding om het verzoek bij de FA neer te leggen.

Verontrustende resultaten

Onderzoekers aan de Universiteit van Stirling onderzochten de mate van geheugenverlies bij respondenten na twintig kopballen. De resultaten bleken verontrustend te zijn. Er trad bij de deelnemers aan het onderzoek na 24 uur een geheugenverlies op van tussen de 41 en 67%.

Blijvend effect van koppen

Onduidelijk is nog wat dit betekent voor herhaalde blootstelling aan kopballen over een periode van vele jaren, maar dr. Magdalena Ietswaart, werkzaam bij deze Schotse universiteit stelt desondanks: “Hoewel de veranderingen tijdelijk waren, zijn deze belangrijk voor de gezondheid van de hersenen. Wij moeten ons er bij het koppen van bewust zijn wat er met het brein gebeurt en welk blijvende effect dit kan hebben.”

De PFA hoopt dat de FA het voorbeeld wil volgen van de Verenigde Staten. Daar zijn kopballen voor jeugdspelers tot 10 jaar tijdens officiële wedstrijden verboden. Spelers vanaf 11 jaar worden daarna langzaam bewust gemaakt van de nadelen van koppen.

Vooralsnog geen zorgen KNVB

Ook in Nederland is deze gezondheidsdiscussie al enige tijd gaande maar de KNVB liet in oktober 2016 nog weten zich geen zorgen te maken. “In een gemiddelde training kopt een speler geen twintig keer. Met voldoende hersteltijd en een goede techniek is koppen geen probleem”, stelde bondsarts Edwin Goedhart destijds tegenover het AD. “Zodra koppen in een voetbalomgeving plaatsvindt wordt iedereen ineens angstig.”

