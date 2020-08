Thuisquarantaine niet nakomen krijgt consequenties

De GGD constateert dat er mensen zijn die niet willen mee werken aan het bron- en contactonderzoek (BCO). Zij wensen ook niet in thuisquarantaine te gaan. VWS wil dit gedrag nu strafbaar stellen.

Het aantal besmettingen en het aantal positief geteste contacten neemt toe. De minister van VWS heeft de Kamer daarom op 11 augustus nieuwe maatregelen aangekondigd.

Verplichte thuisquarantaine

Verplichte quarantaine is een stevige maar gerechtvaardigde maatregel. Maar thuisquarantaine stopt de verspreiding van het virus en naleving van de regels is dus cruciaal.

De minister verwacht dat door de thuisquarantaine te verplichten, de naleving ervan zal verbeteren. De maatregel is bedoeld voor mensen die vermoedelijk in contact zijn geweest met een besmet persoon.

Minder vrijblijvend

De minister kondigde de volgende maatregelen aan:

1. Meewerken aan het BCO wordt minder vrijblijvend. De veiligheidsregio’s krijgen de mogelijkheid om mensen te verplichten om in thuisquarantaine te gaan. Zij zullen ook gaan controleren of mensen zich daar aan houden. Wanneer een aanwijzing tot thuisquarantaine is opgelegd, is niet naleving daarvan strafbaar. Invoering van deze maatregel start gefaseerd vanaf week 34 (17 t/m 23 augustus).

Het ministerie onderzoekt nu of verplicht meewerken aan het BCO via een dwangsom mogelijk is. Niet als alternatief voor de quarantainemaatregel maar om de medewerking aan het BCO en de quarantaine te verbeteren. Bij een, door de veiligheidsregio verplicht opgelegde quarantaine, kan dan bij niet naleving een boete volgen.

2. Er zijn reizigers die uit een gebied komen waarvoor een dringend advies voor thuisquarantaine geldt. Deze mensen zullen moeten meewerken aan registratie en quarantaine. Zij krijgen een quarantaineplicht opgelegd en moeten aan het BCO meewerken. Het ministerie werkt nu de manier uit waarop het zo’n verplichting kan invoeren.

Thuisquarantaine ook teambelang

Sporters die positief zijn getest, zullen dus ook in thuisquarantaine moeten. Daarmee kan een team gedupeerd worden, maar isolatie van een besmet persoon is ook in hun belang.

