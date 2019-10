Gezonder leven voor Nederlanders vaak te vermoeiend

Zo’n 92% van de Nederlanders vindt ontspanning belangrijk voor een gezonder leven. Maar uit onderzoek blijkt dat circa 45% geen poging doet om die ontspanning vaker op te zoeken.

Vermoeidheid, stress en tijdgebrek zijn de voornaamste redenen om doelen rond ontspanning en beweging niet te behalen.

Gezonder leven

Regelmatig bewegen, een gezonde voeding, ontspanning en goede nachtrust zijn essentieel voor een gezonder leven. Maar drie op de tien Nederlanders geeft aan hier niet aan toe te komen. Zo’n 20% voelt zich niet fit genoeg om te sporten en 30% voelt zich te moe om te ontspannen.

Klein beginnen

Hidde van der Ploeg van het Amsterdam UMC: “Je houdt een gezonder leven lang vol als je jezelf reële doelen stelt die je in kleine stappen kunt behalen.”

“Het werkt averechts als je te hoge doelen stelt. Loop niet direct een halve marathon of ga niet ineens vijf keer per week naar een sportschool. Het is veel beter om klein te beginnen.”

“Wandelen heeft bijvoorbeeld al genoeg gezondheidsvoordelen, ook als je geen zin hebt of te moe bent. Eén blokje om kan vaak al genoeg zijn om in een dag toch voldoende beweging te krijgen.”

Gezonder leven lastig vol te houden

Nederlanders geven zichzelf een 7,2 voor hun gezondheid. Maar waar het een gezonde levensstijl betreft, zijn we kritischer. Zo geeft bijna 25% zichzelf een onvoldoende voor beweging. En het volhouden van gezonde leefgewoonten wordt als lastig ervaren.

Met name zo’n 45% van de vrouwen heeft moeite om voldoende te bewegen. Bij mannen is dat 31%. Circa 28% van de vrouwen heeft er moeite mee om voldoende nachtrust te krijgen. Bij mannen is dat maar 18%.

Kleine veranderingen

Stress, vermoeidheid of motivatieproblemen bemoeilijken vaak een gezondere levensstijl. Maar ook tijdgebrek, een drukke planning of het weer vormen barrières. “Toch kun je jezelf al met kleine veranderingen aan een gezondere levensstijl helpen.”

Zilveren Kruis ontwikkelde Actify om in kleine stapjes toch gezondheidsdoelen te behalen. En zonder dat je daarvoor op dieet of naar de sportschool hoeft. De stappen zijn zo opgebouwd dat gezond leven een gewoonte wordt. En voor je het weet hoef je er niet meer bij na te denken.

