Spugen richting trainer kost Mutzers de play-offs

FC Dordrecht gaat zonder aanvaller Robert Mutzers de play-offs spelen om promotie naar de Eredivisie. De clubleiding heeft hem op 29 april namelijk geschorst vanwege spugen richting trainer Gérard de Nooijer, de dag ervoor.

Mutzers maakte dit seizoen al 12 doelpunten in de Jupiler League. De 25-jarige aanvaller uitte zijn frustratie toen hij al vroeg in de wedstrijd werd gewisseld in het duel met NEC (3-3).

Mutzers ontkent spugen

“Ik heb het tijdens de wedstrijd zelf niet gezien maar werd er op gewezen door m’n staf”, reageerde De Nooijer. “Na de wedstrijd heb ik het aan Robert zelf gevraagd maar hij ontkende het verhaal.”

Doodzonde

“Ik heb echter de beelden gezien en hem overduidelijk in mijn richting zien spugen. Dat was voor de club reden om hem te schorsen. De Nooijer had hem er in de wedstrijd tegen sc Cambuur graag bij gehad. “Het is doodzonde, want wij hadden ‘m goed kunnen gebruiken maar hij laat zijn club in de steek.”

Geen waardering voor de wissel

De trainer van FC Dordrecht besloot Mutzers te wisselen nadat verdediger Julius Bliek met twee keer geel van het veld was gestuurd. De Nooijer bracht Mawouna Amevor in het veld om de verdediging te versterken en de voorsprong te verdedigen. Mutzers kon die wissel niet waarderen en dus spuugde hij richting zijn trainer.

Gesprek met clubleiding

Volgens een woordvoerder van FC Dordrecht maakt Mutzers gedurende de play-offs geen deel uit van de selectie. Er staat binnenkort wel een gesprek gepland tussen hem en de clubleiding.

