Een sportverslaving of bigorexia is niet onschuldig

Sporten is gezond maar het moet geen obsessie worden. Maar hoe kom je er achter dat iemand, of jijzelf aan een sportverslaving of bigorexia leidt?

Bigorexia is de medische term voor sportverslaving en een erkende stoornis zoals anorexia nervosa. Deze verslaving komt vooral voor bij mannelijke bodybuilders en hardlopers.

Endorfine

Iemand die verslaafd is aan sporten is eigenlijk verslaafd aan endorfine. Dit is een natuurlijke pijnstiller die het lichaam aanmaakt en die o.a. vrijkomt bij chocolade, drugs en sport. Het stofje zorgt voor een aangenaam gevoel.

Complimenten

Een sportverslaving klinkt niet ernstig want sporten wordt geassocieerd met gezond bezig zijn. En degenen met zo’n verslaving krijgen complimenten over hun gespierde lichaam. Vergeleken met een alcohol- of drugsverslaafde, kan een sportverslaving ook pas na 10 tot 15 jaar worden ontdekt.

Een sportverslaving is gevaarlijk

Maar een sportverslaving kan zowel lichamelijk als geestelijk gevaarlijk zijn. Wanneer het trainen wegvalt, kunnen afkickverschijnselen zoals verhoogde spierspanning, duizeligheid en hartkloppingen optreden. Een sportverslaafde kan zich sociaal ook isoleren door allerlei dagelijkse bezigheden af te zeggen. Er zijn een aantal signalen die erop wijzen dat iemand last heeft van een sportverslaving. Signalen zoals:

• iemand sport gemiddeld zeker 7,5 uur per week en moet koste wat het kost trainen;

• iemand besteedt minder tijd aan de partner om maar te kunnen sporten;

• dagelijkse bezigheden zoals afspraken, feestjes of werk worden afgezegd om te gaan sporten;

• iemand voelt dat een dag ‘zinloos’ is na een dag niet trainen;

• iemand gaat steeds meer en steeds langer sporten, hoofdzakelijk om calorieën te verbranden

Oorzaken

Sommigen raken sportverslaafd omdat zij hun problemen niet onder ogen willen zien. Maar ook omdat zij een onjuist zelfbeeld hebben of een problematische jeugd hebben gehad. Mensen die denken een sportverslaving te hebben, doen er goed aan om daarover eens te gaan praten met een trainer of sportinstructeur. Zij kunnen voor meer professionele hulp ook naar een huis- of sportarts gaan.

