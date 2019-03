Sportclubs schakelen vaker opvoedkundige hulp in

Clubtrainers hebben vaak moeite om kinderen met problematisch gedrag in toom te houden. Ze schakelen vaker opvoedkundige hulp in om beter met lastige sportertjes én ouders te leren omgaan.

Trainers worstelen met kinderen die niet luisteren of een grote mond opzetten. Omdat coaches niet altijd goed weten hoe zij hiermee moeten omgaan, vallen deze kinderen vaak uit.

Opvoedkundige hulp

Een groeiend aantal sportclubs zoekt pedagogische hulp. Ze laten hun trainers opvoedkundige cursussen volgen en nodigen pedagogen uit voor begeleiding tijdens het sporten.

“Trainers zijn doorgaans vrijwilligers die het leuk vinden om met jongeren te sporten. Maar zij zijn er niet voor opgeleid om met kinderen om te gaan die zich afwijkend gedragen”, stelt pedagoog Marcel van Herpen van het CPC in Uitgeest.

NOC*NSF heeft speciale trainingen voor coaches om het sportplezier op de velden te vergroten. Bovendien wil de sportkoepel tegengaan dat trainers ermee stopen omdat de problemen hen te groot worden en zij het plezier verliezen.

Problemen op school of thuis

Volgens pedagogen zijn de problemen ook het gevolg van een maatschappelijke tendens. Ook leerkrachten ervaren deze al langer. Kinderen staan onder druk om te presteren en hun ouders zitten er bovenop. En trainers hebben tegelijkertijd minder aanzien.

Coaches en trainers moeten leren om te ontdekken waar ‘lastig gedrag’ vandaan komt. Kinderen nemen bijvoorbeeld de problemen van school mee naar het veld. Maar zij kunnen ook een kort lontje hebben door problemen thuis.

Echt niet zo makkelijk

“Het is niet makkelijk om binnen een groep met lastig gedrag van kinderen om te gaan. Bij een doorsnee coach gaat er pedagogisch gezien best vaak iets mis tijdens een training”, stelt Nicolette Schipper van Veldhoven van de Hogeschool Windesheim.

“Het is heel belangrijk om in de training goed contact te hebben met de kinderen. Want als zij lekker in hun vel zitten, dan presteren zij ook beter”, aldus Cyriel Gielen, docent pedagogiek aan de Fontys Hogeschool.

